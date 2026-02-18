edición general
8 meneos
35 clics

Los españoles confían más en los médicos que en cualquier otro colectivo (a pesar del conflicto con Sanidad)

El 'Estudio de Cultura Científica' de la Fundación BBVA sitúa a los doctores como la profesión más fiable (8,4) en plena semana de huelga y pulso con Mónica García

| etiquetas: españoles , confianza , médicos
6 2 1 K 52 actualidad
8 comentarios
6 2 1 K 52 actualidad
Unregistered #2 Unregistered *
Artículo completo: archive.is/e1i1h

En el extremo opuesto, influencers (2,0) y políticos (2,6) ocupan los últimos puestos del ranking de confianza, seguidos por religiosos (3,4)
2 K 31
javierchiclana #1 javierchiclana *
"Artículo para suscriptores"  media
0 K 16
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
no se yo la puntuacion que tendran los periodistas, el mayor problema sin duda que tenemos como sociedad incluso por delante de infames politicos y venenosos influencers
1 K 15
#5 VFR *
#4 "En el extremo opuesto, influencers (2,0) y políticos (2,6) ocupan los últimos puestos del ranking de confianza, seguidos por religiosos (3,4). En una posición intermedia se sitúan policías (6,8), militares y jueces (ambos con 6,0), empresarios (5,7), periodistas (5,3) y funcionarios (5,3)."
0 K 12
Joker_2O #7 Joker_2O
Históricamente la relación medico paciente es muy paternalista en nuestro país, de ahi que los movimientos antivacunas no hayan arraigado tanto aquí, aunque por lo visto gracias a las RRSS la tendencia esta cambiando.
0 K 7
#3 Kuruñes3.0
Caramba, yo confio
o más en maderos, políticos y jueces.
0 K 7
#6 VFR
#3 Políticos por debajo de los religiosos
0 K 12
Javier_Forteza #8 Javier_Forteza
Creo que buena parte de esa confianza se debe también a las sanidad pública que tenemos, a pesar de lo srecortes y todo.
0 K 6

menéame