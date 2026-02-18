·
Los españoles confían más en los médicos que en cualquier otro colectivo (a pesar del conflicto con Sanidad)
El 'Estudio de Cultura Científica' de la Fundación BBVA sitúa a los doctores como la profesión más fiable (8,4) en plena semana de huelga y pulso con Mónica García
españoles
,
confianza
,
médicos
#2
Unregistered
*
Artículo completo:
archive.is/e1i1h
En el extremo opuesto,
influencers
(2,0) y
políticos
(2,6) ocupan los últimos puestos del ranking de confianza, seguidos por
religiosos
(3,4)
2
K
31
#1
javierchiclana
*
"Artículo para suscriptores"
0
K
16
#4
CharlesBrowson
no se yo la puntuacion que tendran los periodistas, el mayor problema sin duda que tenemos como sociedad incluso por delante de infames politicos y venenosos influencers
1
K
15
#5
VFR
*
#4
"En el extremo opuesto, influencers (2,0) y políticos (2,6) ocupan los últimos puestos del ranking de confianza, seguidos por religiosos (3,4). En una posición intermedia se sitúan policías (6,8), militares y jueces (ambos con 6,0), empresarios (5,7), periodistas (5,3) y funcionarios (5,3)."
0
K
12
#7
Joker_2O
Históricamente la relación medico paciente es muy paternalista en nuestro país, de ahi que los movimientos antivacunas no hayan arraigado tanto aquí, aunque por lo visto gracias a las RRSS la tendencia esta cambiando.
0
K
7
#3
Kuruñes3.0
Caramba, yo confio
o más en maderos, políticos y jueces.
0
K
7
#6
VFR
#3
Políticos por debajo de los religiosos
0
K
12
#8
Javier_Forteza
Creo que buena parte de esa confianza se debe también a las sanidad pública que tenemos, a pesar de lo srecortes y todo.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
