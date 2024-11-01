Las españolas se sienten inseguras. La respuesta de Uber es poner a mujeres conductoras para llevar exclusivamente a mujeres pasajeras

Bajo el programa "Mujeres Conductoras", Uber ha desplegado en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca un nuevo servicio que permite a las mujeres usuarias solicitar viajes con conductoras, y a la vez que las conductoras -un 8% en España- puedan elegir solo a pasajeras. Este programa ya estaba disponible en decenas de países en todo el mundo. El precio no cambia ya que es el mismo que UberX y las conductoras podrán activar o desactivar la opción de viajar solo con pasajeras según la zona, el horario o el tipo de trayecto.
Y eso no se puede en España
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589
Corregidme si me equivoco, no soy abogado.
Y no, con esa ley que has puesto, objetivamente y aplicándola en su literalidad, no están incurriendo en ninguna discriminación y además hay apartados de la ley que protegen a estas conductoras explícitamente para que tomen esa decisión si así lo desean sin ser punible por ley.
Ahora bien, si que existe la posibilidad de prestar un servicio solo a y por mujeres
C&p "Servicios terapéuticos o de apoyo para víctimas de violencia de género (centros de acogida).
Servicios donde la intimidad física sea extrema y se base en la privacidad de las usuarias (ej. vestuarios específicos)."
Por poner un ejemplo, así que no lo tengo yo tan claro si , en este caso Uber podría prestar ese servicio legalmente sin incluir razones específicas para que se aceptara la excepción...por un viaje en taxi.
Saludos