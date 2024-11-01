Las españolas se sienten inseguras. La respuesta de Uber es poner a mujeres conductoras para llevar exclusivamente a mujeres pasajeras

Bajo el programa "Mujeres Conductoras", Uber ha desplegado en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca un nuevo servicio que permite a las mujeres usuarias solicitar viajes con conductoras, y a la vez que las conductoras -un 8% en España- puedan elegir solo a pasajeras. Este programa ya estaba disponible en decenas de países en todo el mundo. El precio no cambia ya que es el mismo que UberX y las conductoras podrán activar o desactivar la opción de viajar solo con pasajeras según la zona, el horario o el tipo de trayecto.