Las españolas se sienten inseguras. La respuesta de Uber es poner a mujeres conductoras para llevar exclusivamente a mujeres pasajeras

Bajo el programa "Mujeres Conductoras", Uber ha desplegado en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca un nuevo servicio que permite a las mujeres usuarias solicitar viajes con conductoras, y a la vez que las conductoras -un 8% en España- puedan elegir solo a pasajeras. Este programa ya estaba disponible en decenas de países en todo el mundo. El precio no cambia ya que es el mismo que UberX y las conductoras podrán activar o desactivar la opción de viajar solo con pasajeras según la zona, el horario o el tipo de trayecto.

Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
Yo tambien prefiero que me manden un conductor ario en vez de uno negro o morito. Asi me siento mas seguro.

Oh wait!

(Si, estoy siendo sarcastico, que nos conocemos...)
#12 espartino *
#8 yo no lo soy. Si se acepta que el "sentimiento" de estar más seguras permite esta discriminación también se debe permitir que el sentimiento de "inseguridad" de alguien por preferir al alguien nacional de origen porque cometen menos delitos estadisticamente. Y por supuesto que alguien pueda pedir un hombre conductor ni te cuento. Yo tengo miedo que me ponga una denuncia falsa por acoso o violencia sexual. Borre la app en cuanto me enteré, aunque siempre usaba bold.
MIrahigos #1 MIrahigos
Yo como hombre también prefiero una conductor masculino, me siento más seguro.

Me parece bien que cada uno eliga el sexo del conductor.
Bapho #2 Bapho
#1 Pues date caña y pídelo. Pero de verdad, no desde el sofá en meneame.
MIrahigos #7 MIrahigos
#2 Y lo hago, pero cuando les pido "una conductor" no me entienden, sera que no conocen el lenguaje inclusivo
Bapho #20 Bapho *
#7 Pues aprende a expresarte para pedir lo que quieres, lo que dices no es lenguaje inclusivo, tu diles que quieres un conductor que sea hombre, que tienes miedo de las mujeres. Ya verás como te entienden. Yo si te creo, hermano.
MIrahigos #22 MIrahigos
#20 No pongas en mi boca palabras que no he dicho, yo no tengo miedo a las mujeres, tengo miedo a subirme en el coche de una desconocida.
Ratoncolorao #9 Ratoncolorao
#2 Ya te digo yo que no lo hará, porque eso sería salir de la barra del bar mugriento, el ecosistema natural de los cuñaos.
#17 Borgiano
#2 Hombre, justo el Uber se suele pedir desde el sofá.
#11 okeil
#1 Todas las opciones sexuales son aceptables, yo me siento más seguro con quien conduce bien.
Gry #14 Gry
#1 Eh, eso es sexista y discriminatorio contra las mujeres. Ellas son tan capaces como los hombres de conducir un coche. :troll:
MIrahigos #15 MIrahigos
#14 Y hasta un transbordador espacial.

Totalmente de acuerdo
#19 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
#1 eso va en gustos, si el conductor es un agresor sexual y prefieres que sea un tío lo entiendo.
MIrahigos #23 MIrahigos
#19 ¿Lo dices siendo un hombre o una mujer?

Joder, que fantasías tan raras tenéis algunes, no voy a suponer tu género.
sotillo #21 sotillo
#1 Me parece bien, pero prefiero que si me va a sobar sin mi consentimiento sea una mujer, tienen las manos más suaves, no seáis mal pensados
MIrahigos #25 MIrahigos
#21 Pero de un hombre puedes defenderte, de una mujer no.
Apotropeo #24 Apotropeo
#1 prefiero a alguien que sea diestro al volante, por ejemplo: " El Torete", " El Pera".
Supercinexin #3 Supercinexin
Uber no debería existir en España.
Un_señor_de_Cuenca #26 Un_señor_de_Cuenca
#3 Esto es puñetera publicidad encubierta para esos explotadores.
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
El problema es que los conductores de uber estan haciendo 12 horas de 6 de la tarde a las 6 de la mañana y cada semana en Valencia hay alguno que se ha estampado en una rotonda porque se ha quedado dormido
Format_C #4 Format_C
Sería discriminación por sexo.
Y eso no se puede en España

www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589


Corregidme si me equivoco, no soy abogado.
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 No hace falta que seas abogado para leer una ley y entenderla. Se supone que están escritas y publicadas para todos los españoles.

Y no, con esa ley que has puesto, objetivamente y aplicándola en su literalidad, no están incurriendo en ninguna discriminación y además hay apartados de la ley que protegen a estas conductoras explícitamente para que tomen esa decisión si así lo desean sin ser punible por ley.
#18 wendigo
#6 Depende y mucho... el principio general es que esta prohibido discriminar.

Ahora bien, si que existe la posibilidad de prestar un servicio solo a y por mujeres

C&p "Servicios terapéuticos o de apoyo para víctimas de violencia de género (centros de acogida).

Servicios donde la intimidad física sea extrema y se base en la privacidad de las usuarias (ej. vestuarios específicos)."

Por poner un ejemplo, así que no lo tengo yo tan claro si , en este caso Uber podría prestar ese servicio legalmente sin incluir razones específicas para que se aceptara la excepción...por un viaje en taxi.

Saludos
Malinke #27 Malinke
¿Ya no te da botella de agua un tío con corbata que te abre la puerta?
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Se puede pedir un conductor rosadito y catalán?
#16 Tensk
Es decir, en vez de resolver un supuesto problema, lo perpetuamos.
#13 kkculopis
Ni aun que me den a elegir de conductora entre Scarlett y Megan me montaría en un uber ni nada parecido
