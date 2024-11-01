·
4
meneos
60
clics
Una española en Australia: "Gano 1.400 euros a la semana solo limpiando en las minas"
Realiza de 10 a 12 horas de trabajo por jornada lejos de su casa y revela que esta oportunidad le está permitiendo ahorrar y avanzar en la vida.
etiquetas
:
española
,
australia
,
minas
,
limpieza
3
1
2
K
28
actualidad
19 comentarios
3
1
2
K
28
actualidad
#3
antesdarle
*
Cuando cobras 5600 al mes en un trabajo que no requiere ningún conocimiento previo, pregúntate si lo que estás vendiendo es tu salud (años y calidad de vida).
4
K
56
#6
Almirantecaraculo
#3
penque? Cof cof, sonido de tos.
0
K
8
#7
BlackDog
*
#3
#6
Admite que "nadie sueña con limpiar en una mina en Australia", sobre todo porque
las normas de seguridad son muy estrictas
y hay que hacer trabajos físicos y repetitivos
2
K
23
#12
antesdarle
*
#7
precisamente no hablo de que sea pesado, hablo de pulmón, cáncer, sistema nervioso… si alguien cree que los locales no lo podían hacer y que estaban esperando a que una persona a miles de kilómetros viniera para hacerlo pues… y seguramente ni lo reconozcan como enfermedad profesional. Pero ya te digo que limpiando una mina no esperes llegar a los 80
2
K
33
#16
BlackDog
*
#12
Joder, te tengo que pegar la frase otra vez? tus teorías de pulmón, cáncer, sistema nervioso se supone que están controladas por normas de seguridad, por lo que los locales no hacen ese trabajo es precisamente porque es un trabajo físico duro y repetitivo
1
K
9
#19
antesdarle
#16
si no sabes que trabajar en una mina es mucho más que trabajo físico y repetitivo es que no sabes ni por donde te da el viento. Supongo que aún eres muy joven.
0
K
11
#14
antesdarle
#6
que has vendido tu salud, y eso cuando eres joven quizá lo ves a largo plazo, ya te digo que cuando llegas a los 50 lo notas. Tenía un amigo que trabajó durante casi 20 años en una fábrica de pastillas de freno. Lo enterramos hace unos años y no había llegado a los 50. Eso sí, un sueldo genial mientras vivió. No hay atajos en esta vida. Si te pagan mucho y no importa el CV la pregunta es porque te pagan ese sueldo.
2
K
33
#18
EISev
#14
básicamente está a tomar por saco, para Australia no es un sueldazo y no tienen la alternativa de poner a un inmigrante ilegal currando sin contrato.
1
K
17
#1
CharlesBrowson
ok
3
K
46
#13
Golan_Trevize
La noticia del "Español"/"Española" por el mundo de la semana, intentándonos vender los muchos perros que atan con longanizas por ahí afuera.
2
K
33
#2
Gry
¿En Australia limpian las minas?
1
K
28
#5
jonolulu
#2
Por el vídeo parece que limpia las instalaciones que usan los mineros
4
K
65
#10
josde
#2
De los lapiceros.
1
K
31
#11
Cuñado
Ilusión, juventud, emprendimiento, futuro...
Me gustaría ver el enfoque de un publirreportaje de eleconomista hablando de que, en España, un peruano gana a la semana el sueldo mínimo de allí repartiendo comida.
3
K
24
#4
BlackDog
Bueno, esta tía tarde o temprano volverá a España, se comprara un par de pisos y la llamaran rentista hija de puta que se lucra del trabajo de los demás sin haber dado un palo al agua en su vida
3
K
21
#8
domadordeboquerones
#4
Es facha desde Australia seguramente
2
K
8
#9
Almirantecaraculo
#4
no, en este caso será una rentista y parásita con alevosía, pues sabe lo duro que es currar para ganar ese dinero, y ha decidido aprovecharse de los demás.
0
K
8
#17
BlackDog
*
#9
me encanta como llamáis parásitos a la gente que se va al otro lado del mundo a currar 12 horas diarias para asegurarse un buen futuro, que les impide a todos esos que no se pueden comprar un piso irse a Australia con ella?
0
K
6
#15
Febrero_2026
Yo conozco quien trabajó en Australia en un pequeño comercio y cobraba el salario mínimo y ni siquiera el máximo de horas. Se apoyaba en lo ahorrado en España.
0
K
11
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
Me gustaría ver el enfoque de un publirreportaje de eleconomista hablando de que, en España, un peruano gana a la semana el sueldo mínimo de allí repartiendo comida.