España tiene más de 90.000 empleos en economía sumergida. Baja un poco respecto a años anteriores y arrasa en hostelería

La economía irregular sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del mercado laboral español. Aunque las cifras continúan siendo elevadas, los últimos datos publicados por la Inspección de Trabajo muestran un descenso respecto a ejercicios anteriores.

OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
Pues tocará enviar inspectores a los bares, eso sí, que no sean de la zona, que con los de la zona siempre ocurren chivatazos el día anterior a la "inspección sorpresa".
pepel #1 pepel
Esto significa que hay empleadores (empresarios) sumergidos; y no escucho a Garamendi quejarse de que les estén quirando el mercado, sino de que aún sumergidos, ganan poco.
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata *
No me lo puedo creer.

Los hosteleros!!!!!!

Eso demuestra que cuanto más lloras y pataleas porque no hay mano de obra cualificada esclavos disponibles, más posibilidades hay que de que seas un puto delincuente defraudador!

Voy a patentar la teoría 8-D
Kantinero #7 Kantinero
es que un 11% de paro no se lo cree nadie
Bapho #6 Bapho *
90000 empleos? Me parece muy poco.

Joer, 90k de 278k inspecciones que se realizaron.
El titular es cuanto menos engañoso.
Gadfly #2 Gadfly
Poco me parece
Gadfly #3 Gadfly
Yo creo que esto se arregla subiendo un poco más los impuestos
