España suma 211.500 trabajadores en su mejor marzo de la historia sin aparentes efectos por la guerra de Irán

Marzo de récord en el mercado laboral español, con más de 211.500 trabajadores, el dato más elevado de la serie histórica para este mes, y un total de 22 millones de personas afiliadas en términos desestacionalidas. Cuando todas las miradas apuntaban a iunos 6.000 kilómetros de distancia, en la guerra de Irán que inquieta a la economía mundial y ya ha comenzado a elevar los precios también en suelo nacional. El empleo, por el momento, parece que sigue su rumbo al alza con fuerza sin verse lastrado –al menos aún– por el contexto internacional.