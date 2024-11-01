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España suma 211.500 trabajadores en su mejor marzo de la historia sin aparentes efectos por la guerra de Irán

España suma 211.500 trabajadores en su mejor marzo de la historia sin aparentes efectos por la guerra de Irán

Marzo de récord en el mercado laboral español, con más de 211.500 trabajadores, el dato más elevado de la serie histórica para este mes, y un total de 22 millones de personas afiliadas en términos desestacionalidas. Cuando todas las miradas apuntaban a iunos 6.000 kilómetros de distancia, en la guerra de Irán que inquieta a la economía mundial y ya ha comenzado a elevar los precios también en suelo nacional. El empleo, por el momento, parece que sigue su rumbo al alza con fuerza sin verse lastrado –al menos aún– por el contexto internacional.

| etiquetas: paro , españa , marzo
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7 comentarios
23 5 0 K 129 actualidad
#2 eldelcerro
Otro disgusto para Feijo.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Ya se ocuparán los votantes de la derecha de tratar de que la derecha rompa esta tendencia "porque nadie defiende a los trabajadores".
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Autarca #7 Autarca *
#2 Mientras sean precarios, ningún disgusto

www.meneame.net/story/vivimos-sobrevivir-no-puedo-guardar-ni-100-euros

"Casi el 12 % de las personas que tienen un trabajo en España vive en situación de pobreza"  media
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josde #3 josde
Dentro de poco vendrá la troupe defensora del facherio comentando que eso es falso.y propaganda del Perro nada mas.
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#1 rbrn
Y el paro baja en 22.934 personas.
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sat #4 sat
Otro mal día para la fachosfera.
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Shuquel #6 Shuquel
Con lo felices que estaban que Jesús había resucitado y van y sacan datos que es lo que menos les gusta.
Que puñetero es el Perro
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menéame