La España sin niños: 460 pueblos se quedan sin menores en edad escolar, en un 70% de los hogares españoles no hay menores

El número de niños de 0 a 4 años cayó en medio millón entre 2014 y 2023, pasando de 2,3 millones a 1,8 millones. "La tendencia de la reducción de nacimientos es difícil de parar, porque cada vez disminuyen más las mujeres en edad fértil, pero no es imposible. Mucha gente no tiene hijos no porque no quiera, sino porque no puede". La proyección realizada por el Instituto Nacional de Empleo indica que la población nacida en España disminuirá paulatinamente los próximos lustros y pasaría del actual 81,9% del total, al 61% dentro de 50 años.
| etiquetas: españa , niños , pueblos , hogares , nacimientos
Pero ahora la vivienda por las nubes, antes trabajaba una persona de la pareja, ahora los dos, ahora los salarios son mas bajos en terminos relativos de poder adquisitivo.
Menuda pedazo de estafa lo del neolibearlismo.
¿ donde ha ido el beneficio de todo ese aumento del trabajo y productividad ?, Que sociedad repugnante donde unos viven como reyes a costa de otros.
Feudalismo medieval maquillado es lo que vivimos.
Pérdida del ~81 % de poder adquisitivo en la cesta de la compra
Pérdida del ~71 % en vivienda.
Pérdida del ~38 % según IPC.
En el año 1985 había 38 millones de españoles, ahora hay 49 millones.
Por otro lado, 4 de cada 10 nacimientos en España son hijos de extranjeros: www.funcas.es/prensa/casi-4-de-cada-10-menores-de-5-anos-en-espana-es-
Algunos dicen que no hay sustitución de la población, pero a este ritmo en una generación la cultura española predominante no será la autóctona.
Entonces, ¿qué ventaja hay en ser más, si es a costa de pérdida de poder adquisitivo y reemplazo poblacional?
La tendencia de la reducción de nacimientos es difícil de parar, porque cada vez disminuyen más las mujeres en edad fértil, "pero no es imposible"
O los nativos follan más...
O hay que importar población que lo haga en lugar de los primeros.
Y da igual lo que te diga el zángano de Abascal,no hay más.
Porque menos es imposible...
O hay que importar población que lo haga en lugar de los primeros.
Aqui los tienes:
Somos muchos en el planeta y confío que la tecnologia sea capaz de cuidarnos.
Eso siempre que la tecnología no se lo queden unos pocos.
Es verdad que hay muchos retos, pero no imposible.
Iluso al 80%