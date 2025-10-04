La España sin niños: 460 pueblos se quedan sin menores en edad escolar, en un 70% de los hogares españoles no hay menores

El número de niños de 0 a 4 años cayó en medio millón entre 2014 y 2023, pasando de 2,3 millones a 1,8 millones. "La tendencia de la reducción de nacimientos es difícil de parar, porque cada vez disminuyen más las mujeres en edad fértil, pero no es imposible. Mucha gente no tiene hijos no porque no quiera, sino porque no puede". La proyección realizada por el Instituto Nacional de Empleo indica que la población nacida en España disminuirá paulatinamente los próximos lustros y pasaría del actual 81,9% del total, al 61% dentro de 50 años.