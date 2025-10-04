edición general
7 meneos
16 clics
La España sin niños: 460 pueblos se quedan sin menores en edad escolar, en un 70% de los hogares españoles no hay menores

La España sin niños: 460 pueblos se quedan sin menores en edad escolar, en un 70% de los hogares españoles no hay menores

El número de niños de 0 a 4 años cayó en medio millón entre 2014 y 2023, pasando de 2,3 millones a 1,8 millones. "La tendencia de la reducción de nacimientos es difícil de parar, porque cada vez disminuyen más las mujeres en edad fértil, pero no es imposible. Mucha gente no tiene hijos no porque no quiera, sino porque no puede". La proyección realizada por el Instituto Nacional de Empleo indica que la población nacida en España disminuirá paulatinamente los próximos lustros y pasaría del actual 81,9% del total, al 61% dentro de 50 años.

| etiquetas: españa , niños , pueblos , hogares , nacimientos
5 2 0 K 76 actualidad
9 comentarios
5 2 0 K 76 actualidad
Torrezzno #5 Torrezzno
Quien quiere niños pudiendo tener a "nuestros niños" :troll:
3 K 45
#7 bitonrino
Si la gente no tuviera que estar entre trabajo y desplazamiento 10 horas diarias, o si tuvieran donde caerse muertos, o si tuvieran mas tiempo reduciendo la jornada, no haria falta hacer nada mas para que tuvieran hijos.
Pero ahora la vivienda por las nubes, antes trabajaba una persona de la pareja, ahora los dos, ahora los salarios son mas bajos en terminos relativos de poder adquisitivo.
Menuda pedazo de estafa lo del neolibearlismo.
¿ donde ha ido el beneficio de todo ese aumento del trabajo y productividad ?, Que sociedad repugnante donde unos viven como reyes a costa de otros.
Feudalismo medieval maquillado es lo que vivimos.
2 K 34
Torrezzno #8 Torrezzno *
#7 sin quitarte razón ese problema parece no afectar de igual manera a todas las etnias. Debe haber algún componente sociológico mas allá del material
2 K 36
#3 miraqueereslinda
Comparemos la España del año 1985 con la del 2025.

Pérdida del ~81 % de poder adquisitivo en la cesta de la compra

Pérdida del ~71 % en vivienda.

Pérdida del ~38 % según IPC.

En el año 1985 había 38 millones de españoles, ahora hay 49 millones.

Por otro lado, 4 de cada 10 nacimientos en España son hijos de extranjeros: www.funcas.es/prensa/casi-4-de-cada-10-menores-de-5-anos-en-espana-es-

Algunos dicen que no hay sustitución de la población, pero a este ritmo en una generación la cultura española predominante no será la autóctona.

Entonces, ¿qué ventaja hay en ser más, si es a costa de pérdida de poder adquisitivo y reemplazo poblacional?
3 K 31
Torrezzno #6 Torrezzno
#3 mientras sea la "española" da igual. Pero luego lloran de que si las lenguas autóctonas se están perdiendo, que si el caganet ya no caga etc. Tenemos que ser mas consecuentes, para lo bueno y para lo malo
1 K 30
rob #2 rob
Que gracioso:
La tendencia de la reducción de nacimientos es difícil de parar, porque cada vez disminuyen más las mujeres en edad fértil, "pero no es imposible"
1 K 20
fofito #1 fofito
Hay dos soluciones posibles.
O los nativos follan más...
O hay que importar población que lo haga en lugar de los primeros.


Y da igual lo que te diga el zángano de Abascal,no hay más.
1 K 20
#4 oscarcr80
#1 O los nativos follan más...

Porque menos es imposible...:troll:

O hay que importar población que lo haga en lugar de los primeros.

Aqui los tienes:  media
0 K 6
#9 lluissubi *
Yo no lo veo mal.
Somos muchos en el planeta y confío que la tecnologia sea capaz de cuidarnos.
Eso siempre que la tecnología no se lo queden unos pocos.
Es verdad que hay muchos retos, pero no imposible.
Iluso al 80%
0 K 7

menéame