España sigue fallando a las víctimas de abuso sexual infantil pese a los avances legislativos: “Tres secciones judiciales para todo el país son insuficientes”

“Se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños ha sido víctima de violencia sexual. A pesar de ello, sigue siendo una de las violencias más invisibilizadas, todavía bajo la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o una niña fuese abusado en nuestro entorno no daríamos cuenta”, recoge Save the Children.

¿Uno de cada siete niños y una de cada cinco niñas, víctimas de violencia sexual? ¿En España? ¿Es esto posible? o_o

Edit: UNICEF habla aproximadamente de esas cifras a nivel mundial
#2 Es mucho más habitual de lo que pensamos, lo que pasa es que la mayoría de estos abusus ocurren dentro el entorno más cercano y familiar, por eso es difícil de descubrir y los niños se dan cuenta de lo que pasa y se atreven a denunciarlo cuando ya son mayores y han sufrido años de abusos...
No ayuda que las derechas se empeñen en relacionar al colectivo LGTBI con la violencia o los abusos a los niños, cosa que no sucede, mientras respaldan y protegen a las corporaciones religiosas que sí cometen dichos actos y no se les pide explicaciones.
#1 A ver... los miembros de esas coporaciones religiosas... ¿atacan mayormente a personas del sexo contrario?

Mejor no abras ese melón... Déjalo estar...
Cuánto agresor impune.
Save the children: se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual (a menores) llegan a denunciarse www.savethechildren.es/notasprensa/abusos-sexuales-menores-en-8-de-cad
Esto es una realidad de la que poco se habla por no estigmatizar a las victimas cuando son jóvenes
#3 En los tan denostados testimonios recogidos por Cristina Fallarás, muchos de los abusos que se relatan se produjeron durante la infancia. Las víctimas a veces no tienen la madurez para comprender lo que pasa, o para comprender que la culpa no es suya, muchas denuncian el silencio en sus familias y una actitud de "es inevitable, ya sabemos como es, solo aléjate de él", amenazas de los perpetradores y más cosas que estremecen de pensar en el peso psicológico que pueden tener en los menores.
