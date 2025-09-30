España sigue fallando a las víctimas de abuso sexual infantil pese a los avances legislativos: “Tres secciones judiciales para todo el país son insuficientes”

“Se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños ha sido víctima de violencia sexual. A pesar de ello, sigue siendo una de las violencias más invisibilizadas, todavía bajo la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o una niña fuese abusado en nuestro entorno no daríamos cuenta”, recoge Save the Children.