España sigue fallando a las víctimas de abuso sexual infantil pese a los avances legislativos: “Tres secciones judiciales para todo el país son insuficientes”

“Se estima que una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños ha sido víctima de violencia sexual. A pesar de ello, sigue siendo una de las violencias más invisibilizadas, todavía bajo la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o una niña fuese abusado en nuestro entorno no daríamos cuenta”, recoge Save the Children.
Edit: UNICEF habla aproximadamente de esas cifras a nivel mundial
www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mas-370-millones-ninas-mujeres-mu
Save the children: se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual (a menores) llegan a denunciarse www.savethechildren.es/notasprensa/abusos-sexuales-menores-en-8-de-cad