España queda atrapada en otra burbuja de la vivienda con precios récord, especulación y alternativas a la compra cada vez más precarias

El crecimiento económico del que presume España se ve ensombrecido por el imparable crecimiento del precio de la vivienda. Ésta se ha convertido en un auténtico pozo negro que desvía recursos de los que menos tienen hacia los más ricos y condiciona la vida de millones de personas en España.
No se ha contruido practicamente nada desde 2008 y la población no deja de crecer.
Lástima que solo llevemos 7 años de gobierno socialista. Que no ha tenido tiempo para proponer soluciones reales.
Venga, va, que hoy voy a hacer una buena acción y voy a conseguir que seas capaz de razonar algo por ti mismo
Para eso hay que votar izquierda. Prueba la próxima vez
Aumenta mucho la población (sobre todo por inmigración), las propiedades se concentran en… » ver todo el comentario
VPO de 200.000€