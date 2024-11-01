edición general
España queda atrapada en otra burbuja de la vivienda con precios récord, especulación y alternativas a la compra cada vez más precarias

El crecimiento económico del que presume España se ve ensombrecido por el imparable crecimiento del precio de la vivienda. Ésta se ha convertido en un auténtico pozo negro que desvía recursos de los que menos tienen hacia los más ricos y condiciona la vida de millones de personas en España.

#1 zappbranigam
Llaman burbuja a algo que no lo es.

No se ha contruido practicamente nada desde 2008 y la población no deja de crecer.

Lástima que solo llevemos 7 años de gobierno socialista. Que no ha tenido tiempo para proponer soluciones reales.
sotillo #4 sotillo
#1 Con el pp sería más caro y tendrían menos sueldo mientras le seguirían echando la culpa a Zapatero
valandildeandunie #7 valandildeandunie *
#1 De quiénes son las competencias en vivienda y territorio?

Venga, va, que hoy voy a hacer una buena acción y voy a conseguir que seas capaz de razonar algo por ti mismo
#10 Raskin
#1 en donde vives?
SMaSeR #11 SMaSeR
#10 En casa de mama y papa.
ElBeaver #2 ElBeaver
Aunque fuesen contenedores prefabricados, serían mejor que la basura que se alquila.
Dragstat #9 Dragstat *
#2 ese es una muestra de que no se quiere cambiar absolutamente nada, España no es Hong Kong, incluso en las ciudades más densamente pobladas hay infinidad de solares y terreno en el extrarradio. Poniendo accesos y suministros básicos hasta plantando cobertizos de Leroy Merlín de 2.000€ euros vas a encontrar gente dispuesta a vivir en ellos. No tienes ni que levantar cuatro paredes, pero si miras las viviendas que se construyen actualmente en las grandes ciudades. están más cerca de €500.000 que de €100.000.
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
Ojalá gobernara la izquierda
#6 chavi
#5 Ojalá.

Para eso hay que votar izquierda. Prueba la próxima vez
#13 Borgiano
El cobete.
#8 dapi24
No se si esto es una burbuja, como algo que ha de estallar y llevará a una situación determinada. Me da que ,tristemente y al menos en las ciudades, vamos la modelo que se podía ver en otros países: que lo habitual sea el alquiler de pisos, incluso compartidos por varias persona. Y en edad adulta lo mismo o pisos de aquella manera. Lo de comprar porque alquilar es tirar el dinero ya no es ni opción.

Aumenta mucho la población (sobre todo por inmigración), las propiedades se concentran en…   » ver todo el comentario
#3 Mesopotámico
La manera que tiene el régimen de echar balones fuera es increíble, nunca es culpa del que gobierna
SMaSeR #12 SMaSeR
El nuevo barrio proyectado al lado del barrio mas de moda en Zaragoza.
www.idealista.com/obra-nueva/109818320/
VPO de 200.000€ xD
