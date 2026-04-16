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España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz
El presidente francés y el primer ministro británico copresidirán esta conferencia que reunirá por videoconferencia a países 'no beligerantes' dispuestos a colaborar en una misión 'puramente defensiva'
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#2
Nihil_1337
Según lleven un barco europeo ahí lo hundirán y le echarán la culpa a Irán y nos meterán a todos.
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#4
YoSoyTuPadre
*
Me hace gracia porque hablan de un desbloqueo
post-guerra
a) Dan por supuesto que la guerra termine y no quede enquistada como la de Corea, o que el peaje siga activo y EEUU no consiga en el tratado de paz dejar el Estrecho como estaba (vía militar ya demostró que no lo va a conseguir, lo único que da hecho es montar un segundo bloqueo con más agujeros que un queso gruyère
)
b) En caso de que termine la guerra e Irán mantenga el Estrecho bajo control, si intentan abrirlo…
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#3
jonolulu
La única misión efectiva es plantar cara a Trump y dejar de ser perritos calderos. EEUU ya ha demostrado que no es ni socio, ni fiable, ni aliado
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#1
Andreham
Pues como sea igual de defensiva que los cascos azules que están ahí para hacer de tiro al plato para los israelíes...
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menéame
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a) Dan por supuesto que la guerra termine y no quede enquistada como la de Corea, o que el peaje siga activo y EEUU no consiga en el tratado de paz dejar el Estrecho como estaba (vía militar ya demostró que no lo va a conseguir, lo único que da hecho es montar un segundo bloqueo con más agujeros que un queso gruyère )
b) En caso de que termine la guerra e Irán mantenga el Estrecho bajo control, si intentan abrirlo… » ver todo el comentario