España y otros seis grandes países europeos defienden a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas de EEUU

Los líderes de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han defendido este martes la soberanía de Groenlandia y la seguridad de la región del Ártico ante las amenazas creciente de Estados Unidos, después del ataque ilegal a Venezuela de hace tan solo tres días.
Bases fuera y OTAN no.
Por supuesto la base americana en Groenlandia ya sobra ahí.
La OTAN solo sirve ya para tener unos vasallos obligados a comprar tus armas.
No sirve ya como sistema de defensa mutuo.
Militarmente estamos KO, no hay solución militar a esto a corto plazo. Ha de ser otro tipo de solución.