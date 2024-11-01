edición general
32 meneos
36 clics
España y otros seis grandes países europeos defienden a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas de EEUU

España y otros seis grandes países europeos defienden a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas de EEUU

Los líderes de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han defendido este martes la soberanía de Groenlandia y la seguridad de la región del Ártico ante las amenazas creciente de Estados Unidos, después del ataque ilegal a Venezuela de hace tan solo tres días.

| etiquetas: españa , seis grandes de europa , defienden groenlandia , dinamarca , eeuu
27 5 0 K 206 actualidad
14 comentarios
27 5 0 K 206 actualidad
Comentarios destacados:      
ipanies #1 ipanies *
La mejor defensa es un buen ataque.
Bases fuera y OTAN no.
11 K 100
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 y presencia militar europea en Groenlandia ya.
Por supuesto la base americana en Groenlandia ya sobra ahí.
8 K 85
#8 daniMate
#3 Europa tiene el culo demasiado abierto y lleno de cosas como para poder moverse.
2 K 39
#5 Vindicta
#1 #2 Eso, eliminad el principal motivo que Estados Unidos tiene para mantener relaciones con la UE. Seguro que así, cuando Europa no tenga ninguna carta, no ataca Groelandia.
0 K 7
ipanies #7 ipanies
#5 No es el principal motivo. A ver si nos queremos un poquito más. Somos más, somos países ricos, con cultura y mucha práctica en matarnos entre nosotros y por todo el mundo. Vale ya de ser unos pusilánimes.
0 K 12
#11 Vindicta
#7 Cada día menos ricos, sin recursos naturales. Tenemos poco que ofrecer.
0 K 7
#9 daniMate
#5 es que a EEUU ya no le sirve la OTAN para nada. Ya no hay riesgo de que Europa se vaya al otro lado del telón.

La OTAN solo sirve ya para tener unos vasallos obligados a comprar tus armas.

No sirve ya como sistema de defensa mutuo.
1 K 23
pip #13 pip
#1 sí pero antes de hacer eso, hay que tener un ejército europeo que sustituya a la OTAN antes de dejarla.
1 K 25
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
De boquita, para empezar habría que expulsar las bases norteamericanas de Europa
4 K 55
pip #12 pip
El sistema está roto en estos momentos. Si nos quedamos en la OTAN y no hacemos nada, los Estados Unidos invadirán Groenlandia. Si nos salimos de la OTAN, los Estados Unidos invadirán Groenlandia y además, Rusia invadirá otra cosa que le apetezca.

Militarmente estamos KO, no hay solución militar a esto a corto plazo. Ha de ser otro tipo de solución.
1 K 24
#4 Tronchador.
Al final EEUU tenía razón En eso de que aumentasemos el gasto en defensa, por si invadían europa.
2 K 23
juliusK #14 juliusK
Como "defendamos" Groenlandia como hemos "defendido" Ucrania o Gaza o la Carta de las Naciones Unidas, auguro un próspero futuro a los groenlandeses bajo el Trumpato, los de Alaska son muchos más, se llevan unos miles de dolares "solo" por vivir con animales salvajes congelados y, que se sepa (no es descartable), no han castrado esquimales ni robado a sus hijos como los "supercivilizados" daneses. Con unos dólares bien puestos el patriotismo se esfuma.. God save the Orange King!!
1 K 19
#6 Raúl63
En cuanto gobiernen los patriotas de PPVOX nos venden por cuatro sobres.
2 K 19
jewel_throne #10 jewel_throne
#6 No son patriotas españoles no, son patriotas de otras naciones, que acortándolo queda: "patriotras".
0 K 9

menéame