·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6456
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
9632
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
6036
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
4342
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
5169
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
más votadas
477
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
463
EE. UU. recibe 100 millones de dólares en oro de Venezuela
416
Irán niega haber atacado a Turquía, Azerbaiyán y Chipre y dice que se trata de un “ataque de falsa bandera” [ENG]
274
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
485
Dimite la directora de robótica de OpenAI tras un acuerdo con el Pentágono
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
33
clics
España en la lista de espera: las claves que explican por qué las demoras se han disparado en la sanidad
Las listas de espera quirúrgicas han crecido un 65% en los últimos diez años, con cerca de 850.000 personas pendientes de pasar por quirófano, según datos del Ministerio de Sanidad.
|
etiquetas
:
sanidad pública
,
listas de espera
4
1
0
K
42
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
42
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pitchford
Siendo una responsabilidad de las comunidades autónomas, con resultados supongo diferentes entre ellas, me sorprende que el Barómetro Sanitario anual del Ministerio de Sanidad no incluya datos por comunidades para comparar.. A quién recurrimos? A la IA?
www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom
0
K
17
#3
RoterHahn
Si no se invierte en remodelacion, y mejora de las instalaciones y se reduce plantilla con la sobrecarga y stress que conlleva, normal que este hecho todo un roto.
0
K
17
#1
CharlesBrowson
mucho lerele, mucha privatizacion, mucho romperse la camisa...pero la cosa no es que mejore, sino que va a peor, en medicina creo que se llama: mearnos en la cara y decirnos que llueve
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom