España en la lista de espera: las claves que explican por qué las demoras se han disparado en la sanidad

Las listas de espera quirúrgicas han crecido un 65% en los últimos diez años, con cerca de 850.000 personas pendientes de pasar por quirófano, según datos del Ministerio de Sanidad.

Pitchford
Siendo una responsabilidad de las comunidades autónomas, con resultados supongo diferentes entre ellas, me sorprende que el Barómetro Sanitario anual del Ministerio de Sanidad no incluya datos por comunidades para comparar.. A quién recurrimos? A la IA?

RoterHahn
Si no se invierte en remodelacion, y mejora de las instalaciones y se reduce plantilla con la sobrecarga y stress que conlleva, normal que este hecho todo un roto.
CharlesBrowson
mucho lerele, mucha privatizacion, mucho romperse la camisa...pero la cosa no es que mejore, sino que va a peor, en medicina creo que se llama: mearnos en la cara y decirnos que llueve
