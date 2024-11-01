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España lidera el alejamiento de Europa de los Estados Unidos de Donald Trump [ENG]

España lidera el alejamiento de Europa de los Estados Unidos de Donald Trump [ENG]

Según una nueva encuesta de POLITICO, los españoles están a la vanguardia de la lucha por una Europa más fuerte e independiente, en un contexto de desconfianza generalizada hacia la América de Donald Trump. En una encuesta realizada en marzo entre ciudadanos de seis países de la UE, la mayoría de los encuestados españoles —el 51 %— afirmó que Washington supone una «amenaza» para Europa, la proporción más alta de todos los países encuestados. Los resultados también revelaron una fuerte oposición española a las políticas exteriores de Trump.

| etiquetas: españa , alejamiento , europa , eeuu , trump
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3 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
Herumel #3 Herumel *
"la mayoría de los encuestados españoles —el 51 %— afirmó que Washington supone una «amenaza» para Europa"
Si te lanzan amenazas, ¿Cómo hemos de sentirnos?
www.meneame.net/story/estrategia-seguridad-nacional-estadounidense-pla
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TipejoGuti #1 TipejoGuti
Coincido, pero se han dejado 21 países fuera del estudio...poco sólido es.
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sotillo #2 sotillo
España lidera, espera que se entere el pp y date por jodido, menos mal que van con retardo
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menéame