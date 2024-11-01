España e Irlanda estudian la construcción de un gran cable submarino para intercambiar electricidad renovable

España e Irlanda firman este jueves un Memorando de Entendimiento para estudiar la construcción de un gran cable submarino que una las costas de ambos países. La idea no es otra que aprovecharse ambos de las ventajas competitivas de sus mixes eléctricos basados en tecnologías renovables. Por un lado, España le venderá a Irlanda la energía solar que sobra a día de hoy mientras que Irlanda podría exportar su electricidad producida en sus parques eólicos marinos. Más de 1.000 kilómetros de cable.
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La británica Xlinks retira el proyecto de cable submarino entre Marruecos e Inglaterra
No existía garantía de un precio mínimo para la electricidad importada
Fuente: www.larazon.es/economia/britanica-xlinks-retita-proyecto-cable-submari
Hay varios estudios que señalan potencial suficiente. #0 #4 #3
www.submarinecablemap.com/
La cuestión es entender si las pérdidas por distancia y voltaje hacen que siga mereciendo la pena, pero realizable es perfectamente.
Ahora mismo España no puede vender toda la energía limpia que genera porque los simpáticos Franceses han cambiado el parar camiones de fruta por no integrar la red eléctrica. Sus nucleares no podrían competir con la solar española y lo están parando todo lo que pueden.
Un cable a Irlanda y otro a Italia, solucionarían el problema.