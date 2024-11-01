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España e Irlanda estudian la construcción de un gran cable submarino para intercambiar electricidad renovable

España e Irlanda estudian la construcción de un gran cable submarino para intercambiar electricidad renovable

España e Irlanda firman este jueves un Memorando de Entendimiento para estudiar la construcción de un gran cable submarino que una las costas de ambos países. La idea no es otra que aprovecharse ambos de las ventajas competitivas de sus mixes eléctricos basados en tecnologías renovables. Por un lado, España le venderá a Irlanda la energía solar que sobra a día de hoy mientras que Irlanda podría exportar su electricidad producida en sus parques eólicos marinos. Más de 1.000 kilómetros de cable.

| etiquetas: interconexión eléctrica , españa , irlanda
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8 comentarios
15 2 0 K 169 Energias
sorrillo #3 sorrillo
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La británica Xlinks retira el proyecto de cable submarino entre Marruecos e Inglaterra
No existía garantía de un precio mínimo para la electricidad importada
Fuente: www.larazon.es/economia/britanica-xlinks-retita-proyecto-cable-submari
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Noeschachi #5 Noeschachi
#3 Para poner la pasta hace falta una garantía de retorno de la inversión. Si no hay CfD o es muy bajo nadie va a invertir - ahora, hay razones estratégicas que lo justificarían pero los cuales no puede aguantar la iniciativa privada.
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Huaso #7 Huaso *
Con el dinero de tender ese cable se podría desarrollar e instalar un conjunto de turbinas submarinas en el estrecho de gribraltar.
Hay varios estudios que señalan potencial suficiente. #0 #4 #3
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laveolo #8 laveolo
#7 No son excluyentes. Actualmente seguimos obteniedo electricidad de fuentes que no controlamos (Gas, por ejemplo) y la soberanía energética es clave en el sXXI
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capitan__nemo #1 capitan__nemo
Suena bastante irrealizable.
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Noeschachi #2 Noeschachi
#1 Tampoco tanto vistos los cables de datos.
www.submarinecablemap.com/

La cuestión es entender si las pérdidas por distancia y voltaje hacen que siga mereciendo la pena, pero realizable es perfectamente.
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laveolo #4 laveolo
#1 Se puede y se debe hacer.

Ahora mismo España no puede vender toda la energía limpia que genera porque los simpáticos Franceses han cambiado el parar camiones de fruta por no integrar la red eléctrica. Sus nucleares no podrían competir con la solar española y lo están parando todo lo que pueden.

Un cable a Irlanda y otro a Italia, solucionarían el problema.
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tul #6 tul
#4 el problema de las energeticas claro, generando otro problemon aqui como es la subida de la electricidad, porque poder vender mas caro al extranjero hara que el precio suba tambien para los locales.
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menéame