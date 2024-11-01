España e Irlanda estudian la construcción de un gran cable submarino para intercambiar electricidad renovable

España e Irlanda firman este jueves un Memorando de Entendimiento para estudiar la construcción de un gran cable submarino que una las costas de ambos países. La idea no es otra que aprovecharse ambos de las ventajas competitivas de sus mixes eléctricos basados en tecnologías renovables. Por un lado, España le venderá a Irlanda la energía solar que sobra a día de hoy mientras que Irlanda podría exportar su electricidad producida en sus parques eólicos marinos. Más de 1.000 kilómetros de cable.