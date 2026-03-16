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España invierte más que nunca, pero descuida sus infraestructuras: carreteras, ferrocarriles y redes hidráulicas, a la cola de las dotaciones

España invierte más que nunca, pero descuida sus infraestructuras: carreteras, ferrocarriles y redes hidráulicas, a la cola de las dotaciones

La inversión pública y privada en España sigue al alza. 2025 marcó el quinto año consecutivo de recuperación para la inversión bruta total, que alcanzó los 347.000 millones de euros en términos reales. La cifra supone un crecimiento del 5,1% respecto a 2024 y consolida la recuperación iniciada tras la pandemia.

| etiquetas: inversiones , españa , infraestructuras
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14 comentarios
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Kleshk #2 Kleshk
Vamos, hay más mordias y comisiones que nunca
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Escafurciao #4 Escafurciao
#2 claro, porque pensar que somos muchos más y hay más gastos es de woke.
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beltzak #6 beltzak
#2 ¿Más que en la burbuja inmobiliaria del 2006-2007 desde la liberalización del suelo del Gobierno de José María Aznar?

¿Con 13 comunidades gobernadas por el PP?

Sin contar la policía y la justicia patriótica.

Pues vale.
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GeneWilder #9 GeneWilder
#2 Las redes clientelares, que cada vez están más extendidas con sus chiringuitos correspondientes.
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Eibi6 #14 Eibi6
#2 yo como cualquiera que recuerde la época de la burbuja solo se puede reir de tu comentario{palm}
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powernergia #5 powernergia
El problema es que tanto las desinversiones, como las inversiones, solo tienen efecto en el medio y largo plazo.

Cuando se abandonan las cosas durante 10 años, al menos se necesitan 10 años para volver al estado anterior, pero a eso hay que añadir el desgaste de los 10 años, acrecentado por el aumento de uso, por eso al final te vas a los 20 años para recuperar todo.
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beltzak #10 beltzak
#5 ¿Como va a necesitar un abandono de 10 años 10 años de reparación o de mantenimiento? Ya lo de 20 años es que me deja perplejo.

Otra cosa es que con el bipartidismo del PP-PSOE los problemas no se arreglan nunca, se abandonan 40 años y en 80 no los van a arreglar.

Lo digo, porque en Euskadi hay infraestructuras que estaban 20 años sin tocar y después en 2 años las han mejorado, por ejemplo la A8. También hay ejemplos contrarios pero suelen ser por falta de interés político o de inversión por decisiones políticas. Pero con la pasta por delante se arregla bien rápido.
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pitercio #11 pitercio
¿Pero y la cantidad de peña que colocan los partidos? Si tuvieran que buscar un trabajo de verdad subiría el paro al doble.
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anarion321 #8 anarion321
Inversión bruta no es invertir más necesariamente.

Tendría que medirse de forma relativa y, mejor aún, per cápita al consumidor.
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inventandonos #7 inventandonos
Pues me temo que estos indicadores tienen una traducción directa en vidas humanas.
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plutanasio #12 plutanasio
Gracias a la banda del Peugeot
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#3 Sandra.garcia
#3 Para renovar cosas hay que aprobar los presupuestos generales y en los últimos tiempos no ha habido consenso para hacerlo. De ahí viene el problema.
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a69 #13 a69
#3 cuando construyes, no se, un puente, no le asignas un presupuesto para su conservación? Tienes que aprobar un presupuesto extra para eso?
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#1 Almirantecaraculo
Es difícil construir un país cuando el lado conservador del país prefiere destruir y robar con tal de no soltar privilegios, incluida la derecha dentro del PSOE.
Si único programa es banderas, toros y chanchullos para saquear, a costa de nuestros muertos.
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menéame