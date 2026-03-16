España invierte más que nunca, pero descuida sus infraestructuras: carreteras, ferrocarriles y redes hidráulicas, a la cola de las dotaciones

La inversión pública y privada en España sigue al alza. 2025 marcó el quinto año consecutivo de recuperación para la inversión bruta total, que alcanzó los 347.000 millones de euros en términos reales. La cifra supone un crecimiento del 5,1% respecto a 2024 y consolida la recuperación iniciada tras la pandemia.
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¿Con 13 comunidades gobernadas por el PP?
Sin contar la policía y la justicia patriótica.
Pues vale.
Cuando se abandonan las cosas durante 10 años, al menos se necesitan 10 años para volver al estado anterior, pero a eso hay que añadir el desgaste de los 10 años, acrecentado por el aumento de uso, por eso al final te vas a los 20 años para recuperar todo.
Otra cosa es que con el bipartidismo del PP-PSOE los problemas no se arreglan nunca, se abandonan 40 años y en 80 no los van a arreglar.
Lo digo, porque en Euskadi hay infraestructuras que estaban 20 años sin tocar y después en 2 años las han mejorado, por ejemplo la A8. También hay ejemplos contrarios pero suelen ser por falta de interés político o de inversión por decisiones políticas. Pero con la pasta por delante se arregla bien rápido.
Tendría que medirse de forma relativa y, mejor aún, per cápita al consumidor.
Si único programa es banderas, toros y chanchullos para saquear, a costa de nuestros muertos.