España se inventa una ‘nueva’ energía fotovoltaica que aumenta un 40 % la eficiencia de los paneles y un 50 % la generación solar

Un equipo de seis investigadores de la Región de Murcia ha patentado un dispositivo, bautizado como eBooster o “Amplificador Solar” que, según sus promotores, puede incrementar hasta en un 40 % la producción de los paneles fotovoltaicos existentes. La tecnología nace de años de I+D+i y pretende optimizar la captación y la conversión de la radiación solar sin necesidad de sustituir los módulos instalados.

#1 cocococo
Seguramente tendrá algo que ver con añadir un palo a los paneles.
emmett_brown #2 emmett_brown
#1 Agujeros de velocidad. Hacen que genere el doble!
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#1 exactamente, cuanto más alto el palo más cerca del sol y más irradiación solar
Javi_Pina #4 Javi_Pina
40 % más con los mismos paneles y solo añadiendo cosas, suena a que no va a cumplir la ley de conservación de la energía
jorchube #5 jorchube
Último párrafo de la noticia:

Las soluciones que aumentan la eficiencia “in situ” pueden ser muy valiosas cuando permiten posponer la sustitución de módulos o evitar ampliaciones de superficie, pero advierten que las cifras prometidas en fases iniciales deben confirmarse mediante ensayos independientes y ensayos estandarizados. En ese sentido, la verificación por terceros y la publicación de datos de rendimiento conforme a normativas internacionales serán claves para que el sector confíe en eBooster.
