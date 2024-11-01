España se inventa una ‘nueva’ energía fotovoltaica que aumenta un 40 % la eficiencia de los paneles y un 50 % la generación solar

Un equipo de seis investigadores de la Región de Murcia ha patentado un dispositivo, bautizado como eBooster o “Amplificador Solar” que, según sus promotores, puede incrementar hasta en un 40 % la producción de los paneles fotovoltaicos existentes. La tecnología nace de años de I+D+i y pretende optimizar la captación y la conversión de la radiación solar sin necesidad de sustituir los módulos instalados.
Las soluciones que aumentan la eficiencia “in situ” pueden ser muy valiosas cuando permiten posponer la sustitución de módulos o evitar ampliaciones de superficie, pero advierten que las cifras prometidas en fases iniciales deben confirmarse mediante ensayos independientes y ensayos estandarizados. En ese sentido, la verificación por terceros y la publicación de datos de rendimiento conforme a normativas internacionales serán claves para que el sector confíe en eBooster.