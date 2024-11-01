España se inventa una ‘nueva’ energía fotovoltaica que aumenta un 40 % la eficiencia de los paneles y un 50 % la generación solar

Un equipo de seis investigadores de la Región de Murcia ha patentado un dispositivo, bautizado como eBooster o “Amplificador Solar” que, según sus promotores, puede incrementar hasta en un 40 % la producción de los paneles fotovoltaicos existentes. La tecnología nace de años de I+D+i y pretende optimizar la captación y la conversión de la radiación solar sin necesidad de sustituir los módulos instalados.