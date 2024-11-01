edición general
España ha estrenado la mejor película de terror de este invierno. Y los protagonistas son los propietarios de una vivienda

La subida abrupta de la tasa de basuras que ha estallado en toda España no es fruto de una decisión improvisada de cada ayuntamiento, sino más bien de las...

#1 ddomingo
Una tasa se supone que es el traslado directo del coste de dar el servicio al ciudadano que lo recibe.

Los ayuntamientos deberían de explicar porque ha subido tanto el coste de dar el servicio.
UnoYDos #2 UnoYDos
#1 Si porque en el servicio no se nota nada, en mi calle contenedores como el de cartón están siempre llenos. La gente empieza a dejar los cartones junto a ese contenedor y cuando llega el de la basura orgánica, se tira todo cartón que no este en su contenedor. Jodiendo el trabajo de reciclaje que hacen muchos ciudadanos.
#4 amusgada
#1 ya lo han hecho, dise Europa que hay que gravar el no separar basura que acaba en fracción resto (bolsa negra), que requiere a)enterrarla b)incinerarla y sus costes ambientales y de límites biofísicos del planeta y eso, ha de reflejarse en el precio por tn de "gestión". La economía circular, ya tú sabes.
Garbns #5 Garbns *
#4 Error, europa no obliga a gravar el no separar la basura, los métodos los pone cada gobierno, de la misma noticia:

Europa: obligación y margen. La tensión política se alimenta de un malentendido deliberado: Bruselas exige cumplir metas de reciclaje, reutilización y economía circular, pero no obliga a que el instrumento sea una tasa ni marca la fórmula de cálculo. De hecho, fue el legislador español quien escogió esa vía y trasladó a los ayuntamientos la responsabilidad técnica y política de ejecutarla, sin definir una metodología uniforme de coste estándar ni fijar criterios nacionales de equidad.
pitercio #3 pitercio *
Más pasta directa para Florentino. Para llevárselo y no recoger mierda más que en los barrios-bien.
