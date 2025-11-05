España, ¿por qué es la economía que más crece en Europa? Los fondos de la UE, el impulso de los inmigrantes, la burbuja inmobiliaria, ¿qué pasará?

Traducción del artículo publicado el 05/11/2025 en el diario italiano Corriere della sera: "Hace poco, el FMI dijo que España es la economía avanzada que más rápido crece, y subió las previsiones de crecimiento para 2025 al 2,9%, después de un 3,5% en 2024. Esta estimación supera por mucho la previsión de crecimiento para toda la Unión Europea, que es del 1,2%. Los economistas de Goldman Sachs Research prevén un crecimiento de la economía española del 1,9% en 2026 y del 1,7% en 2027 (frente a las previsiones anteriores del 1,5% y el 1,6%).