España decreta confinamientos de aves en casi 1.200 municipios

España refuerza desde este lunes su lucha para frenar el avance de la gripe aviar, tras más de dos millones de aves de granja sacrificadas en los últimos meses, y lo hará con la implementación de nuevas medidas como el confinamiento de las aves de corral en 1.199 municipios ubicados en zonas de especial riesgo.

| etiquetas: gripe aviar , aves , pollo , huevos
4 comentarios
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Los huevos a 5 euros/d
#3 Tensk
Está bien que lo anuncien, como ya hicieron en enero pasado, pero luego estaría bien que también informasen de cuándo se levantan estas restricciones.

De la vez anterior acabé preguntando en la web del ministerio que, además de ser un lío, completamente no intuitivo y con formularios web que fallan, lo primero que te envían pasado unos días es un correo de "hemos recibido tu consulta" y otros días más para decirme que no había ninguna limitación en curso.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
A las 8 todos a cacarear, piar o graznar en el corral.
Andreham #1 Andreham
Tranquilos, Estados Unidos no va a volver a quedarse sin huevos. Ya los mandan las colonias.

El libre mercado, dicen.
