España decreta confinamientos de aves en casi 1.200 municipios

España refuerza desde este lunes su lucha para frenar el avance de la gripe aviar, tras más de dos millones de aves de granja sacrificadas en los últimos meses, y lo hará con la implementación de nuevas medidas como el confinamiento de las aves de corral en 1.199 municipios ubicados en zonas de especial riesgo.
De la vez anterior acabé preguntando en la web del ministerio que, además de ser un lío, completamente no intuitivo y con formularios web que fallan, lo primero que te envían pasado unos días es un correo de "hemos recibido tu consulta" y otros días más para decirme que no había ninguna limitación en curso.
El libre mercado, dicen.