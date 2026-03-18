España blinda la llegada de gas y recibe todos los barcos previstos desde el inicio de la guerra… porque ninguno pasaba por el estrecho de Ormuz

Qatar es el único proveedor de gas natural licuado que debe pasar sus metaneros por el paso estratégico bloqueado por Irán. El último barco catarí llegó en diciembre y no ha habido ninguna descarga más en lo que va de año. Desde el inicio de los ataques sobre Irán las plantas españolas han recibido los 13 buques contratados para descargar gas natural licuado.