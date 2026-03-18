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España blinda la llegada de gas y recibe todos los barcos previstos desde el inicio de la guerra… porque ninguno pasaba por el estrecho de Ormuz

España blinda la llegada de gas y recibe todos los barcos previstos desde el inicio de la guerra… porque ninguno pasaba por el estrecho de Ormuz

Qatar es el único proveedor de gas natural licuado que debe pasar sus metaneros por el paso estratégico bloqueado por Irán. El último barco catarí llegó en diciembre y no ha habido ninguna descarga más en lo que va de año. Desde el inicio de los ataques sobre Irán las plantas españolas han recibido los 13 buques contratados para descargar gas natural licuado.

| etiquetas: españa , gas , barcos , ormuz , qatar
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9 comentarios
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#2 Sammy_Jankis
Tengo la ligera sospecha de que me subirá la factura del gas igualmente.
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#3 burgerconqueso
#2 como la gasolina, todavía estaba caliente el cadaver del lider Irani y ya habian subido los precios
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Cehona #4 Cehona
#2 El precio del gas es anexo al del petróleo.
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#7 CuiProdestHocBellum
#2 "Es el liberalismo, amigo" . . .
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WcPC #8 WcPC
#2 Los mercados son globales, si falta en otro lugar y ellos están dispuesto a pagar más irá hacia ellos en lugar de hacia nosotros....
Claro que va a subir.
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Ratef #1 Ratef *
La suerte de sánchez
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Cehona #5 Cehona *
#1 "España se ha posicionado como un punto estratégico de entrada de GNL para Europa, bien con exportaciones por gasoducto (singularmente procedente desde Argelia) o con recarga de GNL a buques (con Estados Unidos como mayor proveedor)".
Dependemos del zananahorio, una rabieta y deja de enviar buques, aunque le puede más el money.
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Edheo #9 Edheo
#1 El satán que siempre ocupa ilegalmente el parlamento, el inquiocupa de las instituciones, el que da apoyo a leyes "infames" que luego plagian en europa... el que no sabe ni por donde respiran las focas...

Ahora resulta.. que tiene suerte
En fin
#5
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ACEC #6 ACEC
No veo que el artículo mencione desde donde llegan los barcos, ¿quizás alguno desde EEUU?
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menéame