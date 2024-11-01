España asume el mando en Irak tras retirada de EE.UU

El Ministerio de Defensa iraquí confirmó el 17 de enero la finalización de la retirada de las tropas estadounidenses de la base aérea de Ain al-Asad, situada en la gobernación de Ambar, al oeste de Irak, devolviendo el control operativo y administrativo completo al Ejército iraquí según informe oficial. Este paso se enmarca dentro de los acuerdos bilaterales firmados en 2024 entre Bagdad y Washington para concluir la misión de la Coalición Internacional. El proceso fue supervisado por el Jefe del Estado Mayor iraquí, Teniente General Abdul Amir