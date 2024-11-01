edición general
España asume el mando en Irak tras retirada de EE.UU

El Ministerio de Defensa iraquí confirmó el 17 de enero la finalización de la retirada de las tropas estadounidenses de la base aérea de Ain al-Asad, situada en la gobernación de Ambar, al oeste de Irak, devolviendo el control operativo y administrativo completo al Ejército iraquí según informe oficial. Este paso se enmarca dentro de los acuerdos bilaterales firmados en 2024 entre Bagdad y Washington para concluir la misión de la Coalición Internacional. El proceso fue supervisado por el Jefe del Estado Mayor iraquí, Teniente General Abdul Amir

| etiquetas: españa , irak , mando mision , bases , retirada eeuu
#4 Pitchford
Pero todavía estamos en Irak? o_o
#5 scalvo
#5 scalvo
#4 Eso digo yo! Qué cojones hacen ahí?
0 K 9
SMaSeR #2 SMaSeR
Esto es como el típico grupo de amigos que tiene a uno que la lía mucho en cuanto se bebe media cerveza y hay que ir detrás de el pidiéndole perdón a la gente. Aquí el amigo borrachuzo agresivo es EEUU xD.
1 K 16
obmultimedia #1 obmultimedia
Modo facha activado: "Perro Sanchez quiere nacionalizar a todos los irakis para que le voten!!"
#3 pirat
#3 pirat
El perro se tendrá que dejar bigote
0 K 9

