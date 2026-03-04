edición general
España arranca 2026 con un nuevo récord de turistas extranjeros en enero

España arranca 2026 con un nuevo récord de turistas extranjeros en enero

El gasto de los visitantes superó los 7.800 millones de euros, un 9,3% más, con Reino Unido como principal país emisor y Canarias como primer destino elegido.

En cambio, solo verás en los medios a hosteleros quejarse amargamente de lo mal que les va y que no pueden pagar el aumento de 30€ del SMI.
Algo no cuadra.
#3 A generar empleos de mera subsistencia, si llega.
Nos los ponen fácil...
No van a ir al otro lado del mediterráneo que está precioso en esta época del año.
#1 Totalmente.

Tiene pinta que este año se alcanzan los 100 millones de turistas ...
No se como se atreve la gente en venir a una dictadura corrupta, con los problemas que tenemos con la delincuencia, violaciones, inmigrantes, ... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
