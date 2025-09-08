·
España, 5º país de la UE por deuda en relación con su PIB
España es el quinto país de la Unión Europea con mayor deuda pública bruta consolidada como porcentaje del PIB durante el primer trimestre de 2025. Sólo Grecia, Italia, Francia y Bélgica la superan...
etiquetas
españa
deuda
pib
ue
3
1
2
K
7
actualidad
19 comentarios
3
1
2
K
7
actualidad
#2
Supercinexin
*
Pues ni tan mal. 3 países del glorioso G7 tienen más deuda frente al PIB que mi Españita
5, si contamos a Reino Unido y a EEUU.
Y si no hubiera gobernado nunca Mariano Rajoy, seguramente se hubiera mantenido como la tenía Zapatero en lo peor de la crisis: por debajo del 70%. Toda la deuda pública de España sube como un cohete cuando entra la derecha y usa el Estado, o sea a todos los españoles, para tapar el tremendo agujero que había hecho el Sector Privado.
7
K
66
#12
sleep_timer
#2
El problema es que hay una masa de votontos gigantesca que van a volver a poner a Alí Babá y los 400 ladrones en el gobierno de España.
1
K
28
#19
Supercinexin
#12
Son gente que sólo vive para el odio. Su hábitat natural son los estadios de fútbol.
0
K
17
#16
crycom
#2
Reino Unido y EEUU tienen deuda en papelitos que pueden imprimir, España no.
Ciencia ficción lo de que se hubiese mantenido por debajo del 70% sin Rajoy, algunos intentáis hacer ver como que el Gobierono es un ente mágico responsable y con potestad en toda la economía y no es así, está atado por arriba y por abajo.
0
K
9
#15
Torrezzno
#14
por eso digo. Es mas fácil mantener una misma unidad en vez de tratar con metros, cm y mm
1
K
24
#18
TipejoGuti
#15
Sí, eso desde luego, en un artículo periodístico e incluso medio formalito lo vas a encontrar así, tratando de convertir a la mayor unidad ("palabra") posible. Cuando la fuente no es periodística, lo más normal es encontrarla en
"mm"
, millardos de millones, los
mil millones
que tb coincide con el billón americano.
Te dejo la nota de prensa que emitió el BDE sobre la deuda, aquí verás perfectamente indicadas la cantidades en "mm".
Ya te digo,…
» ver todo el comentario
1
K
24
#1
Torrezzno
Por que pasa a billones cuando presenta la deuda española?
0
K
14
#3
txillo
#1
porque es en relación a su PIB. España tiene más PIB que algunos de los países de la lista.
Dicho esto, la relación Deuda-PIB era mucho mayor en los gloriosos tiempos de Rajoy.
1
K
23
#5
Torrezzno
#3
yo creo que esta mal, mezclan millones como en Grecia con billones como en Francia o en España.
0
K
14
#6
txillo
#5
bueno, pues si tú lo crees, ya está-
0
K
10
#7
Torrezzno
#6
no entiendo porque no pueden usar la misma unidad. Es confuso
0
K
14
#14
TipejoGuti
#7
Curiosidad.
Si te fijas, en Eslovenia sí que meten la pata porque dice
"
€ 47.08 mil millones en deuda nacional.
" y para mantener el mismo sistema debería decir "47.080 Millones"
0
K
10
#11
TipejoGuti
#1
Creo que está bien expresado, la cifra en España, Italia, Francia...son billones de 12 ceros, los europeos.
De hecho, cuando hablan de "millones" como con Grecia no ponen 6 ceros, lo escribe también.
Por otro lado. ¿y qué?
¿No hemos aprendido ya que no es la deuda sino el destino de la inversión pública lo que hace que esos préstamos sean rentables o una locura?
0
K
10
#13
autonomator
Ya verás cuando entren los amigos de "comprar fiao". Las risas que haremos todos.
0
K
13
#10
manzitor
Sería muy interesante comparar la deuda, con la confianza de los mercados. No es lo mismo tener deuda con altas tasas de interés que con tasas más cómodas. Y sobre todo, indica la percepción de los malditos mercados en tu economía.
0
K
12
#17
Marisadoro
Japón – 245 %
Estados Unidos – 123 %
0
K
12
#8
WcPC
La deuda pública denominada en moneda nacional y fiduciaria no es un problema, es un problema por motivos ideológicos.
0
K
11
#4
Wintermutius
En el caso de España, no indican que esta deuda per capita equivaldría a casi 35.000 euros por cada ciudadano. En los demás países sí que lo indican.
0
K
7
#9
Morrison
*
#4
En los demás no, lo indican en 8 de los 20 que salen en el artículo, hay 12 que no.
0
K
10
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
