“Escribir a mano sigue siendo insustituible”: por qué seguimos usando lápiz y papel en 2025

Tecleamos más que nunca, pero el placer de tomar notas con libreta y bolígrafo no envejece. Varios escritores hablan sobre la magia de escribir a mano en un mundo atestado de ruido digital
| etiquetas: escribir , a mano , insustituible , lápiz , papel
Cuando el primer día les repartió unas fichas para colorear, todos dejaron el color en la mesa y frotaron el papel con el dedo, como si de una tablet se tratase.
Lleva apenas un mes de clase y está desquiciado porque a nivel psicomotriz está todo mal, pero es que a nivel paciencia, frustración, aburrimiento, gestión de dichas emociones, etc están todavía peor.
Son los que en el confinamiento y pandemia deberían haber desarrollado esas habilidades. Cree que ahí los padres perdieron la poca paciencia que en general tienen, y les colocaron delante de una tablet a hacer todo.
La pandemia pudo amplificar, pero la dinámica ya estaba ahí