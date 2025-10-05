edición general
“Escribir a mano sigue siendo insustituible”: por qué seguimos usando lápiz y papel en 2025

Tecleamos más que nunca, pero el placer de tomar notas con libreta y bolígrafo no envejece. Varios escritores hablan sobre la magia de escribir a mano en un mundo atestado de ruido digital

mund4y4
Esta semana un profe de nuevo cuño de primero de primaria contaba desesperado que los niños de su clase no cogen el lápiz ni los colores.
Cuando el primer día les repartió unas fichas para colorear, todos dejaron el color en la mesa y frotaron el papel con el dedo, como si de una tablet se tratase.
Lleva apenas un mes de clase y está desquiciado porque a nivel psicomotriz está todo mal, pero es que a nivel paciencia, frustración, aburrimiento, gestión de dichas emociones, etc están todavía peor.
Son los que en el confinamiento y pandemia deberían haber desarrollado esas habilidades. Cree que ahí los padres perdieron la poca paciencia que en general tienen, y les colocaron delante de una tablet a hacer todo.
Milmariposas
#6 Yo quizás fui de la llamada "vieja escuela": aprendí en la primaria caligrafía (que me apasionaba) y una vez convertida en profe, exigía a mis alumnos la toma de apuntes en el cuaderno (para ello es imprescindible copiarlos primero en la pizarra con una escritura legible. A su vez, esos apuntes (supervisados en orden y limpieza) les servían para estudiar. Paralelamente los cuadernos de ejercicios también supervisados (escritos a lápiz y con la goma de borrar no muy lejos para poder…   » ver todo el comentario
jonolulu
#6 Yo veo muchos soportes de móvil para carritos de bebé, para idiotizarles desde que tienen pocos meses.

La pandemia pudo amplificar, pero la dinámica ya estaba ahí
Toponotomalasuerte
Claro. Escribir a lápiz insustituible. Que alguien le explique por favor que es eso blanco o rosa que está en la parte de atrás del lápiz.
alcama
Interesante. Hay gente que se pasa semanas sin escribir a mano absolutamente nada
ChatGPT
#2 yo, ya solo sé escribir en mayúsculas. Si intento minúsculas, tardo un huevo y luego no lo entiendo
Milmariposas
#3 M.Rajoy, eres tú?
ChatGPT
#4 igual tocamos algo en las familias, sí
