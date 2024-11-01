La escopeta nacional (1978) El despotricador cinéfilo

La escopeta nacional es una película española de 1978 del director Luis García Berlanga que muestra un ácido retrato de la clase empresarial y política del tardofranquismo, durante el primer lustro de los años setenta. Debido al éxito del filme, le siguieron dos continuaciones más que conformaron la trilogía de la familia Leguineche: Patrimonio nacional (1981) y Nacional III (1982), que gozaron de las bendiciones de crítica y público. Berlanga se inspiró en las cacerías de Franco para realizar la película.