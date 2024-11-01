edición general
La escopeta nacional (1978) El despotricador cinéfilo

La escopeta nacional es una película española de 1978 del director Luis García Berlanga que muestra un ácido retrato de la clase empresarial y política del tardofranquismo, durante el primer lustro de los años setenta. Debido al éxito del filme, le siguieron dos continuaciones más que conformaron la trilogía de la familia Leguineche: Patrimonio nacional (1981) y Nacional III (1982), que gozaron de las bendiciones de crítica y público. Berlanga se inspiró en las cacerías de Franco para realizar la película.

Qué grandes películas las de este señor.
Todas las pelis de Berlanga eran unas criticas a los señoritos, enchufados y amigos del dictador.
#1 Bueno y al gobierno del psoe ( todos a la carcel) y al despelote del ejército republicano ( la vaquilla) y a la iglesia.y a la picaresca Berlanga son los Monty Piton eespañoles pero en 1 solo. ....hay Berlanga, hay meneo y debería haber 2 Oscars
Es una gran pena que este género de "crítica a políticos salvaje" haya desaparecido... sólo narrando las barrabasadas de los políticos actuales no importa las siglas habría para hacer pelis satíricas de humor negro berlanguianas como churros pero no sale ni una oye.... :-P
