Escocia prescinde de 25 autobuses de hidrógeno inaugurados hace tan solo cinco años

Los 25 autobuses de pila del combustible que el ayuntamiento de la ciudad de Aberdeen adquirió en 2021, con el objetivo de avanzar en la descarbonización del transporte público y convertirse en referente europeo en esta forma de transporte, han tenido un recorrido mucho mas corto de lo previsto. La dificultad para garantizar su servicio con la regularidad necesaria ha llevado al consistorio escocés a decidir su venta y sustituirlos por autobuses eléctricos.

#1 Pitchford
Les engañaron pero bien...
1 K 30
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Les ha debido escozer... xD
1 K 22
Graffin #2 Graffin *
Vaya vaya, no le lo esperaba.
Quién iba a decir que un sistema en el que puedes repostar los vehículos en tus cocheras sin depender de nadie iba a ser superior en todos los aspectos...
1 K 19
#4 Pitchford
Me pregunto quién se los habrá comprado.. Posible nuevo timo..
0 K 17
#5 Review
Compraron el vídeo Beta, el Laser Disk el minidisk de los nuevos combustibles renovables, pero no les culpo ni a ellos ni a quien se los vendieron, creo que hasta no se han empezado a ver éstos avances tan grandes en baterías eléctricas tampoco parecía clara qué tecnología iba a triunfar hace unos años
0 K 7

