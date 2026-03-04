Escocia prescinde de 25 autobuses de hidrógeno inaugurados hace tan solo cinco años

Los 25 autobuses de pila del combustible que el ayuntamiento de la ciudad de Aberdeen adquirió en 2021, con el objetivo de avanzar en la descarbonización del transporte público y convertirse en referente europeo en esta forma de transporte, han tenido un recorrido mucho mas corto de lo previsto. La dificultad para garantizar su servicio con la regularidad necesaria ha llevado al consistorio escocés a decidir su venta y sustituirlos por autobuses eléctricos.