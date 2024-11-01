edición general
Los escépticos no existen, o no se puede probar que existan, concluye un estudio hecho por escépticos

Los escépticos no existen, o no se puede probar que existan, concluye un estudio hecho por escépticos

Ellos mismos han admitido que la inexistencia del escepticismo «nos abocaría, por lógica, a una defensa acrítica de todas nuestras certidumbres».

Ferran #1 Ferran *
Permíteme que lo dude.
Thornton #2 Thornton
#1 No sé yo... :-D
devilinside #4 devilinside
#2 A saber...
Apotropeo #7 Apotropeo
#1 ni creo que lo dudes, ni creo que te lo permita.
:troll:
Urasandi #6 Urasandi
Ilustración:  media
#3 ombresaco
¿seguro?
#8 decker
En plena pandemia unos cuantos de FC nos metimos en un canal de telegram de negacionistas. Les dijimos que nosotros no creíamos en ellos porque había pruebas mas que fundadas de que ellos no existían, que eran una inteligencia artificial que les habían programado para que creyeran que eran personas normales y que lo de no creer en las vacunas, en el Covid, etc... era un bug de su programación. :-D :-D :-D :-D
#5 condeChocula
Yo creo que habría que esperar a la sentencia
