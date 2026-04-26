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"Escenario sirio": El Cuerpo Africano del Ministerio de Defensa ruso impidió un golpe de Estado en Mali [RU]

Según un comunicado oficial de la unidad militar rusa, el Cuerpo Africano del Ministerio de Defensa ruso ha frustrado un intento de desestabilización a gran escala en Mali. Gracias al coraje y la profesionalidad de los combatientes del Africa Corps, fue posible evitar que se desarrollara en Malí el escenario de Siria. El Corps controlaba todas las posiciones estratégicas, los aeródromos y el arsenal nacional en la ciudad de Kita.

| etiquetas: malí , rusia , cuerpo expedicionario ruso , rek , áfrica corps
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
#6 mosquis
Afrika Corps, ya no disimulan nada. xD
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Pertinax #8 Pertinax
#6 Unos genios del marketing. :troll:
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#21 lameth *
#6 te explico #7, que parece que no habeis entendido eso.
El cuerpo se llama REK, y aqui (con la wikipedia al frente) te meten en la cabeza que se llaman Afrika Korps, para que creas que son los malos, y así vayas a la guerra, o la apoyes, contento y firme.

P.D. no digo que los rusos sean buenos.
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cosmonauta #2 cosmonauta
Me estaba preguntando, cuando dice "Los mercenarios ucranianos y europeos también participaron en los ataques". ¿El autor contrapone Europa con Rusia? ¿Considera que Rusia no es, o está enfrentada, a Europa?

¿Que cojones hacen los rusos en Mali? Si no deben ponerlo ni el mapa.
5 K 28
Pertinax #3 Pertinax
#2 ¿Rusos en Malí? Lo habrás soñado. :troll:
2 K 41
Jakeukalane #4 Jakeukalane *
#2 evitando que el Al Qaeda conquiste otro país.
5 K 77
Asimismov #5 Asimismov *
#2
¿Que cojones hacen los rusos en Mali?

Echar a los franceses y a sus mercenarios.
8 K 104
Pertinax #7 Pertinax
#5 El Cuerpo Africano, oficialmente Cuerpo Expedicionario Ruso (REK), (en ruso; Русский экспедиционный корпус) y más conocido por el anglicismo Africa cops, es un grupo mercenario paramilitar controlado y administrado por el gobierno de Rusia, para apoyar la geopolítica de los regímenes alineados con Moscú en África. El grupo asumió en gran medida las operaciones del Grupo Wagner en dicho continente, subsumiendo y rebautizando sus estructuras
es.wikipedia.org/wiki/Africa_Corps_(Rusia)
1 K 21
carakola #17 carakola
#7 Lo pone en el mismo artículo:
"El cuerpo africano se formó a finales de 2023 y es parte de la estructura del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. La unidad garantiza la seguridad de los intereses militares y económicos rusos en África. En 2024, el cuerpo comenzó a trabajar en Burkina Faso y Níger. En 2025, los especialistas rusos por invitación de las autoridades de Mali comenzaron a participar directamente en operaciones antiterroristas. El lema del cuerpo: “¡El temerario gana!”
"
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Pertinax #20 Pertinax *
#17 Eso es, paramilitares rusos controlando militarmente el país. Y parece que no demasiado bien.
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Laro__ #18 Laro__ *
#2 Mali ha renegociado sus contratos mineros para obtener más beneficios locales, lo que ha molestado a algunas multinacionales occidentales. En concreto están luchando por ver quien se queda con:

- Su oro: Su pilar económico
- Su oro Blanco: Litio
- Su uranio.
- Su bauxita: Materia prima para el aluminio
- Su Hierro y Manganeso: Esenciales para la siderurgia y la construcción.
- Sus Tierras Raras
0 K 20
cosmonauta #22 cosmonauta *
#18 ¿Te refieres a Mali? ¿O al coronel golpista Assimi Goïta que dió un golpe de estado en 2021 con el apoyo de los rusos, que están a punto de abandonarle?
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#13 Cincocuatrotres
A los franceses les han sacado a gorrazos de Africa, con ayuda de Rusia, imagino, evidentemente, otra cosa es que no nos cuentan nada, pero la presencia rusa es determinante en esa zona de Africa,
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Pertinax #12 Pertinax
#11 No habrá ejemplo más evidente de un caso en el que lo uno sí quita a lo otro.
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ur_quan_master #15 ur_quan_master
#12 pues no. Lo siento, no es para nada evidente y lo sabes perfectamente.
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
Noticia patrocinada por el equipo de "control de daños" del bloque colonizador.
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Pertinax #10 Pertinax *
#9 Noticia publicada por uno de los principales diarios rusos, y además proputin.
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ur_quan_master #11 ur_quan_master
#10 lo uno no quita lo otro.
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#14 fremen11
Nadie se pregunta porque Macron le tiene tantas ganas a Rusia??
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Aokromes #16 Aokromes
#14 quiere ser el petit napoleon y conquistar moscu :troll:
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#19 lameth
#14 Se llama uranio, y si está desestabilizada la zona sale baratito.
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menéame