Según un comunicado oficial de la unidad militar rusa, el Cuerpo Africano del Ministerio de Defensa ruso ha frustrado un intento de desestabilización a gran escala en Mali. Gracias al coraje y la profesionalidad de los combatientes del Africa Corps, fue posible evitar que se desarrollara en Malí el escenario de Siria. El Corps controlaba todas las posiciones estratégicas, los aeródromos y el arsenal nacional en la ciudad de Kita.