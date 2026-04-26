Según un comunicado oficial de la unidad militar rusa, el Cuerpo Africano del Ministerio de Defensa ruso ha frustrado un intento de desestabilización a gran escala en Mali. Gracias al coraje y la profesionalidad de los combatientes del Africa Corps, fue posible evitar que se desarrollara en Malí el escenario de Siria. El Corps controlaba todas las posiciones estratégicas, los aeródromos y el arsenal nacional en la ciudad de Kita.
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El cuerpo se llama REK, y aqui (con la wikipedia al frente) te meten en la cabeza que se llaman Afrika Korps, para que creas que son los malos, y así vayas a la guerra, o la apoyes, contento y firme.
P.D. no digo que los rusos sean buenos.
¿Que cojones hacen los rusos en Mali? Si no deben ponerlo ni el mapa.
¿Que cojones hacen los rusos en Mali?
Echar a los franceses y a sus mercenarios.
es.wikipedia.org/wiki/Africa_Corps_(Rusia)
"El cuerpo africano se formó a finales de 2023 y es parte de la estructura del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. La unidad garantiza la seguridad de los intereses militares y económicos rusos en África. En 2024, el cuerpo comenzó a trabajar en Burkina Faso y Níger. En 2025, los especialistas rusos por invitación de las autoridades de Mali comenzaron a participar directamente en operaciones antiterroristas. El lema del cuerpo: “¡El temerario gana!”
"
- Su oro: Su pilar económico
- Su oro Blanco: Litio
- Su uranio.
- Su bauxita: Materia prima para el aluminio
- Su Hierro y Manganeso: Esenciales para la siderurgia y la construcción.
- Sus Tierras Raras
www.meneame.net/story/yihadistas-tuaregs-lanzan-ofensiva-coordinada-co