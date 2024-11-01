Yihadistas y tuaregs lanzan una ofensiva coordinada contra la capital de Malí y otros puntos del país. El Ejército de Malí ha confirmado que grupos armados han lanzado esta madrugada una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país que representa una verdadera prueba de fuego tanto para la junta militar maliense como para su gran aliado de seguridad, Rusia. Yihadistas y tuaregs lanzan una ofensiva coordinada contra la capital de Malí y otros puntos del país
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¿Que te juegas a que detrás de esto está la CIA para joder a Rusia?
La I y II guerras mundiales no empezaron de golpe, empezaron poco a poco y se fué ampliando hasta convertirse en lo que llegaron a ser.
Por lo que a mi respecta ya estamos en la III guerra mundial, y esto solo es una ampliación a un nuevo frente.