Yihadistas y tuaregs lanzan una ofensiva coordinada contra la capital de Malí y otros puntos del país. El Ejército de Malí ha confirmado que grupos armados han lanzado esta madrugada una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país que representa una verdadera prueba de fuego tanto para la junta militar maliense como para su gran aliado de seguridad, Rusia. Yihadistas y tuaregs lanzan una ofensiva coordinada contra la capital de Malí y otros puntos del país