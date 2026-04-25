Grupos armados lanzan un ataque sorpresa coordinado a gran escala en la capital de Malí y otros puntos del país

El Ejército de Malí ha confirmado que grupos armados han lanzado esta madrugada una ofensiva en varios frentes contra las fuerzas militares malienses en varios cuarteles de la capital, Bamako, y otros puntos del país. [...] Fuentes de medios locales han confirmado enfrentamientos en Bamako y en las ciudades de Kati, Gao y Mopti. En Kati, una localidad próxima a la capital, se encuentra la residencia del líder golpista del país, el general Assimi Goita.