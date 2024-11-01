Esa mítica y terrorífica pregunta para cualquier camarero... ¿¿Qué hay de comer??  

La pesadilla de todo camarero. "Albóndigas, boquerones, patatas, gambas al ajillo, calamares, bocas, centollo, fabada de lata, fabada de la otra, yemas de San Leandro, yemas de Santa Teresa, pulpo, pincho morunos, navajas, navajazas, navajillas, atún, bonito con tomate, bonito especial, bonito a secas, bonito simple, ensaladilla, titis, tortilla de patata, montados de lomo, morcilla de arroz, morcilla de cebolla, estupijustis, ¡Ah, y un jamón!... muy rico". "NO SOMOS DE PIEDRA" (Manuel Summers, 1968).