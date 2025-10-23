edición general
La Ertzaintza empieza a desvelar el origen de los detenidos y Bildu le pide que rectifique

La Ertzaintza introdujo el pasado 14 de octubre un cambio en su política de comunicación que ya reverbera en el plano político. Desde ese día, además de la edad y el sexo de los detenidos informa también de su origen, un dato que se pedía de manera reiterada desde algunos medios de comunicación, también desde algunos partidos, y que hasta ahora no se ofrecía. En concreto, la Policía vasca ha pasado a aportar en sus comunicaciones la información del origen, pero no la nacionalidad, a menos que sea española.

Doisneau #1 Doisneau *
A mi eso de decidir que datos se pueden dar y cuales no por pielfinismos, moditas varias y el sesgo de moda no me parece bien, independientemente de que se hayan encargado de normalizar ese planteamiento deontolofico en los ultimos años. Deberia darse toda la informacion disponible de la forma mas imparcial posible, pero eso es todo. Y en el mejor de los casos, toda esa informacion que dejas de dar es campo abonado para bulos, y en el peor, muestra clara de una agenda y afiliacion politica detras del que informa, agravando el problema que pretende solucionar y contribuyendo a polarizar.
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
En todos los estudios que se han hecho en el mundo, el origen es un predictor muy pobre de la conducta criminal. Si tienes en cuenta el nivel de ingresos, de formación o de exposición a la violencia a la hora de desglosar estadísticas, nacionales y extranjeros comenten un nivel prácticamente idéntico de delitos en cada tramo. ¿Por qué no dan esta información y sí el origen? :roll:

Citar el origen de los detenidos sin aportar nada más no es dar mejor información sino todo lo contrario.
Pertinax #3 Pertinax *
#2 ¿Quizás porque el origen, en muchos casos, define el nivel de ingresos, de formación, o de exposición a la violencia? Y añado ¿de religión y su influencia en determinados delitos? Así, como idea loca.

Porque chinos en prisión, poquitos.
