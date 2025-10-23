La Ertzaintza empieza a desvelar el origen de los detenidos y Bildu le pide que rectifique

La Ertzaintza introdujo el pasado 14 de octubre un cambio en su política de comunicación que ya reverbera en el plano político. Desde ese día, además de la edad y el sexo de los detenidos informa también de su origen, un dato que se pedía de manera reiterada desde algunos medios de comunicación, también desde algunos partidos, y que hasta ahora no se ofrecía. En concreto, la Policía vasca ha pasado a aportar en sus comunicaciones la información del origen, pero no la nacionalidad, a menos que sea española.