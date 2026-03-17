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Un error al entregar el cambio a una clienta lleva a una pequeña tienda de alimentación a ser sancionada con 20.000€ ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Un error al entregar el cambio a una clienta lleva a una pequeña tienda de alimentación a ser sancionada con 20.000€ ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

El uso de las imágenes de videovigilancia de la tienda para explicar el error ha supuesto una multa por protección de datos. «Al acudir tras dicha circunstancia al establecimiento para realizar nuevas compras, empleados del mismo le indicaron que se había tramitado de forma errónea la devolución, y que debía retornar parte del importe recibido», explica ahora la sanción de la AEPD. Vídeo que «le enseñó una cajera a través de su móvil y que, posteriormente, le remitió al teléfono personal de la reclamante a través de WhatsApp».

| etiquetas: aepd , lopd , rgpd , vídeo , cámara , whatsap , tienda , devolución , dato , multa
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5 comentarios
9 2 1 K 107 actualidad
antesdarle #2 antesdarle
La clienta una jeta pero el titular bastante sensacionalista, el cambio no pinta nada en la multa, si no lo que apunta la entradilla “le enseñó una cajera a través de su móvil y que, posteriormente, le remitió al teléfono personal de la reclamante a través de WhatsApp”
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#1 Pitchford
Las multas de la AEPD sí que son aleccionadoras... :roll:
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#4 Troylanas *
El personal de la AEPD se merece una buena dosis de karma. No creo que la ley se hiciese para esto.
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Cabre13 #5 Cabre13
Leo la noticia y me da la impresión de que o el juez tiene una mala ostia absurda o es amigo de la denunciante.
20.000 euros por lo denunciado es un puto chiste, he visto multas mas bajas en casos muchísimo más graves.
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u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
Todo correcto, a ver si nos tomamos en serio lo de tratar los datos de las cámaras. Esto no es una peli que le puedes dar los datos a cualquiera
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menéame