Un error al entregar el cambio a una clienta lleva a una pequeña tienda de alimentación a ser sancionada con 20.000€ ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

El uso de las imágenes de videovigilancia de la tienda para explicar el error ha supuesto una multa por protección de datos. «Al acudir tras dicha circunstancia al establecimiento para realizar nuevas compras, empleados del mismo le indicaron que se había tramitado de forma errónea la devolución, y que debía retornar parte del importe recibido», explica ahora la sanción de la AEPD. Vídeo que «le enseñó una cajera a través de su móvil y que, posteriormente, le remitió al teléfono personal de la reclamante a través de WhatsApp».