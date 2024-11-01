edición general
Erich Honecker y el legado del socialismo en la RDA

El socialismo en la RDA, bajo la guía de Honecker, no fue perfecto, pero ofreció una visión poderosa: una sociedad donde el trabajo colectivo, la seguridad social y la dignidad humana eran prioridades absolutas. En un mundo actual marcado por la desigualdad creciente y la precariedad, el legado de Honecker nos invita a reflexionar sobre lo que podríamos lograr si la clase obrera volviera a tomar el poder. Su vida y su obra son un recordatorio de que el socialismo, con todas sus complejidades, fue y sigue siendo un sistema más avanzado.

cosmonauta #7 cosmonauta
Un asesino. No me apetece ahora buscar cuántos muertos y encarcelados durante su mandato, pero se cuentan, sin duda, por miles.
2
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Honecker me apoyaría, pero no estáis preparados para esta conversacion
0
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
Que tendríamos una Stasi que nos vigilaría hasta de que color llevamos los calzoncillos.
Y que estaríamos 7 años en lista de espera para comprar un coche de madera.

De la libertad de movimiento y resto, mejor no hablar
1
HartzBaltz #5 HartzBaltz
#2 En el estado español si molestas al cortijo te vigilan sin parar, te acosan y derriban. Te recuerdo que no hace mucho cerraron dos medios vascos que como luego se demostro no hicieron nada ilegal. Hay cualquier cosa menos democracia. Hay elecciones cada 4 años pero el poder siempre lo tienen los mismos 4 de siempre.
3
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#5 Ni de lejos igual, exagerao
0
HartzBaltz #11 HartzBaltz
#9 O peor.
0
#6 HangTheRich
#2 menos mal que la NSA no nos vigila que si no…
1
azathothruna #3 azathothruna
Socialismo sin brutalidad.
Alguna vez pasara? (china esta mas o menos cerca)
0
alfre2 #4 alfre2
Se os nota viajados e instruidos :troll:
0
ochoceros #8 ochoceros
¿Tan bien le iba a la RDA?

Religión: Ateísmo de Estado
Forma de gobierno: República

- En 1957 la RDA producía el doble que antes de la Segunda Guerra Mundial en el mismo territorio.
- A principios de la década de 1970 la RDA fue durante un corto período la décima potencia industrial del mundo debido a su productividad
- Una vendedora ganaba entre 600 y 800 marcos, un ingeniero entre 500 y 1200 marcos, y un trabajador de la construcción entre 900 y 1800 marcos.
- El alquiler de una

…   » ver todo el comentario
0
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
"no fue perfecto"
Claro que no lo fue; el país se fue a la mierda bajo su liderazgo xD xD xD xD xD xD
0

