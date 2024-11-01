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Eres lo que guardas: por qué nos aferramos a cosas innecesarias y cómo deshacernos de ellas

Eres lo que guardas: por qué nos aferramos a cosas innecesarias y cómo deshacernos de ellas

La mayoría de nosotros tenemos una relación complicada con nuestras cosas. Está la interminable colección de cargadores y cables, el cajón de la cocina que rebosa de “de todo”, la bolsa de tela llena de bolsas de tela. El desorden no es un defecto de carácter. Se trata, en la mayoría de los casos, de una conversación que tu hogar mantiene contigo sobre algo más profundo.

| etiquetas: psicología , bienestar , salud , hogar , apego , pasado , apego
6 1 0 K 102 Psicología
8 comentarios
6 1 0 K 102 Psicología
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Yo tengo la Play 1, chipeada, y con un capazo de CDs de juegos.
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#4 Suleiman
El síndrome porsi...
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devilinside #3 devilinside
La respuesta en una palabra a cuándo deshacerte de las cosas inútiles: mudanza
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Supercinexin #1 Supercinexin
A mí lo que más me jode son las cosas que cuestan una puta pasta, luego las usas un poco tiempo y después no las quiere nadie.

Principalmente, cosas compradas por las mujeres.
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devilinside #2 devilinside
#1 Buff. En mi caso todavía guardo la Play Station 2, y un equipo de música analógico que me costó en su época el equivalente a casi 3.000 €, entre otros dispendios de cuando era soltero y caprichoso
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gokurako #5 gokurako
Es verdad que acumulamos cosas inútiles, pero ¿y si luego son vintage y te dan una partas paro ellas? Pues no me arrepiento yo de haber tirado cosas inútiles que ahora tendrían valor económico...
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Nube_Gris #6 Nube_Gris
Si te obstinas en guardar cosas que te pueden servir y ser útiles en un futuro te miran mal.
Si te obstinas en guardar dinero eres un triunfador y un referente para la sociedad... dinero que ha salido precisamente de esa misma sociedad.
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#8 Martillo_de_Herejes
Hace poco me deshice del último mapa de carreteras que tenía.... Habría venido de puta madre para cuando reviente el GPS y google maps sólo sirva para jugar al comecocos.
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menéame