Erdogan acusa a Israel de buscar "revivir el apartheid" en los territorios palestinos

"El Gobierno israelí, el mayor obstáculo para la paz y la tranquilidad de su propio pueblo, de Palestina y de nuestra región, continúa impunemente a pesar de todos los esfuerzos de la comunidad internacional", ha denunciado Erdogan. "Israel, declarando abiertamente su plan para convertir Cisjordania en una nueva Gaza, busca revivir la vergüenza del apartheid, 32 años después de su colapso en Sudáfrica, al imponer la pena de muerte a los prisioneros palestinos"