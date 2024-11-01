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Erdogan acusa a Israel de buscar "revivir el apartheid" en los territorios palestinos

Erdogan acusa a Israel de buscar "revivir el apartheid" en los territorios palestinos

"El Gobierno israelí, el mayor obstáculo para la paz y la tranquilidad de su propio pueblo, de Palestina y de nuestra región, continúa impunemente a pesar de todos los esfuerzos de la comunidad internacional", ha denunciado Erdogan. "Israel, declarando abiertamente su plan para convertir Cisjordania en una nueva Gaza, busca revivir la vergüenza del apartheid, 32 años después de su colapso en Sudáfrica, al imponer la pena de muerte a los prisioneros palestinos"

| etiquetas: apartheid , palestina , israel , gaza , erdogan
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3 comentarios
11 2 0 K 157 actualidad
capitan__nemo #1 capitan__nemo
¿Revivir? Siempre lo han tenido en israel y territorios ocupados.
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Dene #3 Dene
No busca, lo ha conseguido ya hace decadas
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#2 lordban
No es que puedan ser convencidos con palabras, pero podría haber pillado un mejor ejemplo. No vas a convencer a un israelita de nada apuntando a Sudáfrica en 2026. Sin entrar a discutir factores éticos, los afrikáners vivían mejor con el apartheid.
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menéame