ERC defiende mañana en el Congreso su ley para crear un impuesto a partir de la tercera vivienda

Esquerra Republicana (ERC) defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para crear un impuesto a propietarios de tres o más viviendas, poniendo a prueba al PSOE en un constante choque por la crisis de vivienda y tras la ruptura anunciada por Junts

