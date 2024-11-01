ERC defiende mañana en el Congreso su ley para crear un impuesto a partir de la tercera vivienda

Esquerra Republicana (ERC) defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para crear un impuesto a propietarios de tres o más viviendas, poniendo a prueba al PSOE en un constante choque por la crisis de vivienda y tras la ruptura anunciada por Junts
En un referéndum de independencia de Cataluña no votarían unos pocos, se convocaría a todo el pueblo catalán y de entre esos votarían quienes lo considerasen oportuno.
No es democracia si solo pueden votar unos pocos.