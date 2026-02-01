·
91
meneos
155
clics
Epstein planeó saquear los fondos congelados de Libia con la complicidad de los servicios de inteligencia británicos e israelíes
Según revelan nuevos documentos publicados en el marco de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
|
etiquetas
:
israel
,
reino unido
,
epstein
,
libia
48
43
0
K
385
actualidad
14 comentarios
#3
NoEresTuSoyYo
La de mierda que está por salir tiene que ser bestial.
Me pregunto (aunque se la respuesta)¿ cuantos otros Jeffrey Epstein hay por ahí?, porque me extraña mucho que no haya otros como el.
5
K
72
#8
security_incident
*
#3
Claro que hay muchos.el que tiene cogido por los huevos a nuestro Juancar y a nuestro señor X anda por ahí
2
K
37
#11
NoEresTuSoyYo
#8
buah, ya ves.
0
K
18
#9
Andreham
#3
Los que hay ahora y los que ha habido a lo largo de la historia.
0
K
7
#10
NoEresTuSoyYo
#9
totalmente
0
K
18
#2
bioibon
A este le ha matado el mossad....
3
K
64
#5
Un_señor_de_Cuenca
#2
O le han devuelto a su país con una cara nueva.
2
K
48
#7
To_lo_loco
#5
Hay diferentes maneras de “controlar” a las personas. O con sexo o con dinero…
Otra cosa no pero la ambición de determinados grupúsculos que tienen y ambicionan más poder está ahí.
Recuerdo la serie de ficción que más definió ese poder: House of card.
El denostado como persona y gran actor, Kevin Spacey mostró al mundo como son esos psicópatas que nos gobiernan y sus capataces.
Y si, puede ser que Epstein esté vivo. Una rata con semejante información no puede “suicidarse” sin más. Siendo sabedor de lo que era…
2
K
36
#12
Bombástico
#7
Precisamente por lo que sabia lo mataron.
Es un tesoro con demasiadas monedas de oro y diamantes.
0
K
9
#6
NoEresTuSoyYo
#2
John Kiriakou (EX CIA) lo sabe
el mismo afirma que Epstein era un agente del Mossad.
0
K
18
#1
tednsi
Los británicos siempre han sido filibusteros.
5
K
53
#13
Dav3n
#1
La palabra es: piratas.
Mejor no edulcorar la realidad.
0
K
12
#4
sorecer
Y este aparecio muerto en su celda... Sin cámaras de seguridad grabando. Se suicidó.. Aja!ª jajajaja
2
K
25
#14
Dav3n
#4
Mira, como Di Angelo en The Wire, más o menos copiado siguiendo el puto guión
Lástima que Mc Nulty, en este caso, es el Moss...
0
K
12
