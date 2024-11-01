edición general
¡Envía tu nombre a viajar alrededor de la Luna!

Los nombres recibidos se incluirán en una memoria USB que volará dentro de Orion cuando sea lanzada la misión, en 2026.

Malinke #1 Malinke
¡Joer!
Budgie #2 Budgie
Yo acabo de hacerlo, no sirve absolutamente para nada pero me parece genial. Te dan hasta tu tarjeta de embarque. Una pollada inservible chulísima.
comadrejo #7 comadrejo
#2 Es una trampa del ICE para preparar la burocracia con el objetivo de mandarle a una bukele prisión en cuanto lo atrapen, que tiene usted pinta de latino delincuente y habla el idioma de los delincuentes. :troll: :troll: :troll:

Ahora en serio, con las agencias intervenidas por esa panda de delincuentes de doge es una imprudencia cederles datos personales.
Budgie #9 Budgie
#7 mi nombre y apellidos no me pqrece una burrada de datos personales. Pero bueno entiendo lo que dices
Doisneau #3 Doisneau
La hostia, que guapo
Pertinax #4 Pertinax *
Tu nombre quedará para la eternidad circulando... por alguna base de datos.
#10 Tronchador.
#4 Cosa que hasta ahora nadie ha hecho, seguro, seguro, que es la primera vez que introduce su nombre en una página de la web y seguro, seguro, que es la primera vez que almacenan su nombre en una base de datos con alguna segunda intención. Nunca le habrá pasado algo así en la vida. Seguro.
Budgie #12 Budgie
#10 eso pienso yo
earthboy #5 earthboy
Parece que Josepo Llardo se va a hacer unos kilómetros.
#11 Tronchador.
#5 xD Porque mi amigo Benito Camela ya falleció, pero le hubiese gustado añadir su nombre a tan larga lista.
#13 rafeame
#11 para mi el momento Kepa en La Vuelta está en el top.
Wachoski #6 Wachoski
No pongan el pin del movil!! :tinfoil:
Robus #8 Robus
Hace años hicieron lo mismo con una misión a Marte y te daban un papelito muy mono donde te decían que tu nombre estaba en una de los aparatos que se habían enviado a Marte.
