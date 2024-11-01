·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11983
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
13618
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
4844
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
3967
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
4417
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
más votadas
873
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
569
El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños
453
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
386
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana
602
Un exmagistrado no se calla y habla de la prevaricación de Peinado: “Ha escogido todas las formas de hacer el ridículo”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
59
clics
¡Envía tu nombre a viajar alrededor de la Luna!
Los nombres recibidos se incluirán en una memoria USB que volará dentro de Orion cuando sea lanzada la misión, en 2026.
|
etiquetas
:
nasa
,
luna
,
espacio
,
ciencia
,
artemis
,
orion
4
1
0
K
43
ciencia
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
43
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Malinke
¡Joer!
0
K
11
#2
Budgie
Yo acabo de hacerlo, no sirve absolutamente para nada pero me parece genial. Te dan hasta tu tarjeta de embarque. Una pollada inservible chulísima.
0
K
10
#7
comadrejo
#2
Es una trampa del ICE para preparar la burocracia con el objetivo de mandarle a una bukele prisión en cuanto lo atrapen, que tiene usted pinta de latino delincuente y habla el idioma de los delincuentes.
Ahora en serio, con las agencias intervenidas por esa panda de delincuentes de doge es una imprudencia cederles datos personales.
0
K
12
#9
Budgie
#7
mi nombre y apellidos no me pqrece una burrada de datos personales. Pero bueno entiendo lo que dices
0
K
10
#3
Doisneau
La hostia, que guapo
1
K
22
#4
Pertinax
*
Tu nombre quedará para la eternidad circulando... por alguna base de datos.
0
K
10
#10
Tronchador.
#4
Cosa que hasta ahora nadie ha hecho, seguro, seguro, que es la primera vez que introduce su nombre en una página de la web y seguro, seguro, que es la primera vez que almacenan su nombre en una base de datos con alguna segunda intención. Nunca le habrá pasado algo así en la vida. Seguro.
1
K
17
#12
Budgie
#10
eso pienso yo
0
K
10
#5
earthboy
Parece que Josepo Llardo se va a hacer unos kilómetros.
2
K
27
#11
Tronchador.
#5
Porque mi amigo Benito Camela ya falleció, pero le hubiese gustado añadir su nombre a tan larga lista.
0
K
7
#13
rafeame
#11
para mi el momento Kepa en La Vuelta está en el top.
0
K
7
#6
Wachoski
No pongan el pin del movil!!
0
K
7
#8
Robus
Hace años hicieron lo mismo con una misión a Marte y te daban un papelito muy mono donde te decían que tu nombre estaba en una de los aparatos que se habían enviado a Marte.
1
K
22
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora en serio, con las agencias intervenidas por esa panda de delincuentes de doge es una imprudencia cederles datos personales.