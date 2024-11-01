Entrevista a Mirko Casale: manual de resistencia  

Entrevistamos a Mirko Casale, de Ahi les Va. Le preguntamos sobre la enorme hipocresía de la censura occidental hacia todos aquellos que ponen en duda el relato oficial sobre la guerra en Ucrania. Comienza en el minuto 3:40
| etiquetas: mirko casale , ahi les va , reflexiones iracundas
-Hay un doble rasero con Rusia e Israel: Totalmente cierto
-La UE censura: totalmente cierto
-El discurso anti-ruso de los imperios occidentales es más viejo que el cagar, independientemente de lo que haga Rusia: Ciertísimo.
Y si te mola el hardcore, tengo un vídeo de Mark Rutte hablando que se te caen los webos al suelo.
Como entendrás, tanto en Rusia como en Argentina, hay diferentes clases de tendencias y cada una tiene su línea, así como su propaganda si me apuras.