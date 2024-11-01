edición general
Entrevista a Mirko Casale: manual de resistencia  

Entrevistamos a Mirko Casale, de Ahi les Va. Le preguntamos sobre la enorme hipocresía de la censura occidental hacia todos aquellos que ponen en duda el relato oficial sobre la guerra en Ucrania. Comienza en el minuto 3:40

#7 anamabel
#4 El Mundo tiene una línea editorial claramente pro-yanki. Eso nadie lo niega. Si consideras que es propaganda, podemos debatirlo, pero entonces, si te tragas cada día El Mundo, MediaSet, Atresmedia, BBC o RTVE, que sepas que todo es una línea oficial pro-OTAN muy similar y por tanto sólo consumirías propaganda.
#11 Barney_77
#7 RT es propaganda rusa, Sputnik es propaganda rusa y "ahi les va" es propaganda rusa
#16 anamabel
#11 ¿Alguna prueba en concreto de que este señor diga mentiras?
#3 cocolisto
Eso sí que no lo vi venir. Miko cantando no sólo verdades.... y mal no lo hace.
#17 anamabel
El tal Miko dice:

-Hay un doble rasero con Rusia e Israel: Totalmente cierto

-La UE censura: totalmente cierto

-El discurso anti-ruso de los imperios occidentales es más viejo que el cagar, independientemente de lo que haga Rusia: Ciertísimo.
#9 Barney_77
#8 Es un propagandista de la propaganda rusa. Asi mejor?
#10 anamabel
#9 Estoy viendo el vídeo, y no lo parece en absoluto. Ayer vi uno de la Fox, eso sí que es propaganda de la buena.

Y si te mola el hardcore, tengo un vídeo de Mark Rutte hablando que se te caen los webos al suelo.
#12 Barney_77
#10 Que unos sean propaganda no quita que esto tambien lo sea, y de la hardcore
#15 anamabel
#12 No veo nada de lo que diga que sea mentira. ¿Tu has encontrado algo?
#1 Barney_77
Dando altavoz a los propagandistas rusos.
#2 eipoc
#1 como siempre los propagandistas del imperio atacáis a la persona y no habláis del contenido, entre otras cosas porque lo difícil lo tenéis ahí.
#4 Barney_77
#2 Bueno, por aqui siempre se dice que The Objective es basura, El Mundo es basura... En este caso la mierda de Ahi les va es basura propagandista rusa y cualquiera que colabore con ellos es propagandista ruso.
#5 anamabel
#1 Pues yo pensaba que este señor era argentino de nacimiento. A ver si es como los de Bilbao, que nacen donde quieren.
#6 Barney_77
#5 Que sea argentino no es inconveniente para que sea propagandista ruso
#8 anamabel
#6 Será propagandista, a secas, pero argentino.

Como entendrás, tanto en Rusia como en Argentina, hay diferentes clases de tendencias y cada una tiene su línea, así como su propaganda si me apuras.
#13 Bhuvaya
#1 ladran los sabuesos derechones, luego cabalgamos.
#14 Barney_77
#13 En vuestro corcel alado...
