Entrevista a Luis Bonilla-Molina: Es importante distinguir entre Chávez, el Chavismo y el Madurismo

Hay que distinguir entre Chávez y el Chavismo … había dos Chávez, el primero era una construcción colectiva que se forjaba en calles, veredas, caminos, el llano, la montaña, al que cada día se le añadían más características de lo que aspiraba el ciudadano común, que fuera un político comprometido con el bienestar social, o el imaginario que poseían los militantes del líder revolucionario; el segundo Chávez habitaba Miraflores, un militar rebelde, aprendiz de revolucionario que corría tras la imagen del Chávez colectivo y calzar en esa imagen…