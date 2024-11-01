Entrevista a Juan Torres López: «Soy partidario de una confluencia de todas las izquierdas, incluyendo al PSOE»

Vivimos con la sensación de que lo reciente es más grave o escandaloso que lo anterior y la incertidumbre sobre el futuro se multiplica. Juan Torres López (Granada, 1954) no es especialmente halagüeño cuando dice que un conflicto Europa-Rusia puede estar cerca. Esta entrevista se produce justo cuando Torres se ha jubilado. Ha dejado su despacho en la Universidad de Sevilla y pasa a una nueva etapa con inquietudes renovadas, un nuevo libro y una columna semanal en lavozdelsur.es, cada viernes.