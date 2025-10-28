Entrevista íntegra con el rey Juan Carlos: “Hubo tres golpes el 23-F. Armada me traicionó”

Las memorias de Juan Carlos son el acontecimiento editorial del otoño. Esperadas y temidas en España, se publican bajo el título de ‘Reconciliación’ primero en exclusiva en Francia. En España saldrán a principios de diciembre. El exmonarca recibió a un periodista de ‘Le Figaro Magazine’ en Abu Dabi. (Traducción íntegra del reportaje con entrevista al rey Juan Carlos publicado por ‘Le Figaro Magazine’).
| etiquetas: rey , emerito , memorias , le figaro , charles jaigu
