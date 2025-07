La entrevista donde más destrozan a Alvise

Alvise Pérez ha recibido el golpe más duro de su carrera política, y no vino de un periodista de izquierdas, sino de uno de su propia trinchera ideológica. En una entrevista con Preco Jurídicos, quedó completamente en evidencia: no ha sorteado su sueldo, no tiene cuentas claras en el registro mercantil, mintió sobre subvenciones públicas y usa empresas fantasma para manipular a su audiencia. Este vídeo analiza todos los puntos clave, con pruebas, contexto y un repaso a la maquinaria de propaganda de la nueva ultraderecha española.