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Entra en vigor el nuevo decreto de comedores escolares con más verdura y pescado: "A los niños les cuesta un poco más"
El decreto tiene como objetivo paliar el problema de la obesidad infantil. Para ello se limitan los fritos, las carnes rojas y se da más importancia al pescado y la verdura.
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salud
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#1
Albarkas
Pues a ver cuánto tardan con las residencias de ancianos y hospitales. Porque se ve cada cosa...
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#3
amusgada
#1
no tocaron ni una coma de la Ley de Contratos Públicos que supone externalización de servicios sociosanitarios en licitaciones donde prima más la baja económica que la calidad del servicio. Y por eso hay coles en los que se come divinamente y otros en los que la línea fría de Serunión y similares proporcionan roña recalentada, igual que en residencias. Y esta ley viene sin equipar las cocinas de los coles ni hacer un mínimo de esfuerzo, que sé yo, ya de externalizar todos los coles de una ciudad al menos que sea con una cooperativa de proximidad, con buen menú, fresco y cocinado en el día. Pero tampoco. Un 5% de producto ecológico es vergonzante (sobre todo si se compara con Francia o Italia)
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#2
Gry
Mi hijo va al comedor desde hace años y nunca le han dado ni fritos ni carnes rojas. Muchas verduras, sopas y ensaladas de primero y pescado al menos un par de días por semana.
Eso no ha impedido que engorde, yo creo que le roba la comida a otros niños.
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#4
rafeame
¿Y dónde queda mi libertad para darle a mi hijo preprocesados? ¡Comunistas!
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Eso no ha impedido que engorde, yo creo que le roba la comida a otros niños.