Enrique VIII contra el Brexit: el Gobierno británico se acerca al mercado único de tapadillo

El primer ministro Keir Starmer defiende su plan legislativo para adaptar las nuevas normas de la UE de manera exprés y con poco escrutinio parlamentario en un intento de reparar el daño económico causado por la salida del Reino Unido de la Unión.
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Y poner la cerveza fresquita, coño. Y cambiar el aceite de la freidora por lo menos una vez al año.
- Desde el 1 de mayo los coches de UK empiezan a circular por el carril derecho.
- Desde el 1 de junio, lo hacen los camiones.
Y si entran, una vez pasado un tiempo prudencial, volverán a tocar los cojones como bien saben hacer.
Si de mi dependiera, se quedarían fuera pero, la nueva geopolítica y blablablá...