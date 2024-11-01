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Enrique VIII contra el Brexit: el Gobierno británico se acerca al mercado único de tapadillo

Enrique VIII contra el Brexit: el Gobierno británico se acerca al mercado único de tapadillo

El primer ministro Keir Starmer defiende su plan legislativo para adaptar las nuevas normas de la UE de manera exprés y con poco escrutinio parlamentario en un intento de reparar el daño económico causado por la salida del Reino Unido de la Unión.

| etiquetas: brexit , ru , gobierno , acercamiento
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11 comentarios
3 1 0 K 37 actualidad
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#5

Y poner la cerveza fresquita, coño. Y cambiar el aceite de la freidora por lo menos una vez al año.
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#1 Sacapuntas
Como ladronzuelos entre los puestos, tipo Oliver Twist. No me fío de los british pirates.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Pues que se adapten progresivamente:
- Desde el 1 de mayo los coches de UK empiezan a circular por el carril derecho.
- Desde el 1 de junio, lo hacen los camiones.
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makinavaja #5 makinavaja
#3 Desde ya a usar el Euro como moneda, y el sistema métrico....
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#2 Mesopotámico
ingleses, fuera!
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#9 luckyy
Sería un tremendo error admitir a estos de nuevo en Europa
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#4 ddomingo
La política británica de los últimos años se ha convertido en un chiste.
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rob #8 rob *
O entran de nuevo o se van con los Yankees. Esa sera la condicion.
Y si entran, una vez pasado un tiempo prudencial, volverán a tocar los cojones como bien saben hacer.
Si de mi dependiera, se quedarían fuera pero, la nueva geopolítica y blablablá...
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#6 hackerman
Como te digo una co...te digo la o...
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juliusK #7 juliusK
Enrique VIII será si la discreta vida de su hermanito Andrew el follaniños lo permite. De momento el único windsor numerado es Carlos III (buen brandy, como el 103 pero pa ricos). Y Andrew es el mayor y sería el "legítimo" heredero. Conociendo a los hijos de la gran (vds mismos) no sería de extrañar que hubiese algunos tarados que odien a la "nigger" yanqui que será su reina consuerte y monten un buen chicken dinástico, como el de los carlistas aquí, para parar el gran reemplazo genético.
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#11 Jesucripto
No les gusta el proyecto europeo pero fuera se sienten solos. Aclárense.
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menéame