¿Es Enrique Moris el trader más falso de España?  

En el competitivo mundo del trading y las academias online, Enrique Moris se ha posicionado como un gurú español que promete estrategias infalibles para ganar dinero en la bolsa a través de su curso Tradeando, con más de 50.000 alumnos supuestamente formados y apariciones en medios que lo pintan como un éxito rotundo. Pero, ¿es realmente el trader más falso de España, o un empresario legítimo con marketing agresivo que ha generado miles de opiniones divididas?

aPedirAlMetro
"Enrique Moris se ha posicionado como un gurú español que promete estrategias infalibles para ganar"

Tiene la clave de exito, pero da cursos , un clasico xD
5
Veelicus
#4 y te regala dinero para que tu ganes dinero, y solo le tienes que dar una parte de las ganancia!!!, Modelo de negocio perfecto salvo...
0
eipoc
#4 da cursos y además te da su dinero para que inviertas tú en lugar de invertirlo él y quedarse con las ganancias. La estafa huele de lejos.
1
Feliberto
Trader y falso es como decir agua mojada o nieve blanca.
2
oscarcr80
Me lo has puesto en bandeja:

Pantomima Full - Trader.

www.youtube.com/watch?v=OCSxJcX8VDk


Un apunte: Cuando oigas la palabra "gurú" huid como si de la peste se tratara.
2
capitan__nemo
¿Ha montado una secta de trading como im academy?
0
allaquevamos
Trader youtuber = jugador a cara y cruz en la bolsa.
1
Priorat
Básicamente cualquiera que de clases de trading es un estafador. Si buenos no estarían dando clases de trading.

Esto es como un director de banco del que era amigo me estaba explicando los fondos de inversión y me dijo: "No te diré que nuestros gestores son los mejores, porque si lo fueran estarían trabando para ellos, no para nosotros".
0
kevers
El pavo aquel de los tatuajes está ahí pisándole los talones.
0
drstrangelove
No sé quién es, pero ha sido buscarlo en youtube, y en cuanto he visto que se dedica a vender cursos infalibles mientras muestra "casos de éxito" de "alumnos" con ferraris, casoplones y tias recauchutadas, me he dicho a mí mismo Vade Retro Satanás....
0
wendigo
Este hombre tiene que dejarse una pasta en anuncios de YT que no es ni medio normal

Por lo demás, interesante el video, no ha podido escarbar mucho , pero bueno... algo que ya sospechaba

Saludos
0
Bhuvaya
Dios que pesadilla de nota. Si lo veo por la calle le pego una paliza, estoy hasta el gorro de su publicidad de mierda.
0

