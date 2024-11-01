¿Es Enrique Moris el trader más falso de España?  

En el competitivo mundo del trading y las academias online, Enrique Moris se ha posicionado como un gurú español que promete estrategias infalibles para ganar dinero en la bolsa a través de su curso Tradeando, con más de 50.000 alumnos supuestamente formados y apariciones en medios que lo pintan como un éxito rotundo. Pero, ¿es realmente el trader más falso de España, o un empresario legítimo con marketing agresivo que ha generado miles de opiniones divididas?
| etiquetas: enrique moris , trader , tradeando , trading , españa
Tiene la clave de exito, pero da cursos , un clasico
Pantomima Full - Trader.
www.youtube.com/watch?v=OCSxJcX8VDk
Un apunte: Cuando oigas la palabra "gurú" huid como si de la peste se tratara.
Esto es como un director de banco del que era amigo me estaba explicando los fondos de inversión y me dijo: "No te diré que nuestros gestores son los mejores, porque si lo fueran estarían trabando para ellos, no para nosotros".
Por lo demás, interesante el video, no ha podido escarbar mucho , pero bueno... algo que ya sospechaba
Saludos