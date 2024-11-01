¿Es Enrique Moris el trader más falso de España?  

En el competitivo mundo del trading y las academias online, Enrique Moris se ha posicionado como un gurú español que promete estrategias infalibles para ganar dinero en la bolsa a través de su curso Tradeando, con más de 50.000 alumnos supuestamente formados y apariciones en medios que lo pintan como un éxito rotundo. Pero, ¿es realmente el trader más falso de España, o un empresario legítimo con marketing agresivo que ha generado miles de opiniones divididas?