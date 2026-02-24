·
Una enorme lengua de polvo sahariano atravesará España en las próximas horas y se extenderá hasta Suecia
Los modelos apuntan a que este episodio de calima será especialmente severo en Canarias aunque también se hará sentir en Andalucía, Madrid o Euskadi
etiquetas
clima
tiempo
españa
actualidad
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Entre el polvo de africa y la primavera llena de polen despues de las lluvias va a ser insufrible para los que tengan alergias
Cuantos guiris sacamos del país con esto?
1
K
33
#6
Enésimo_strike
#1
ninguno
0
K
14
#3
Brutomecanico
La brasa que nos van a dar si llega a madrid
1
K
21
#4
soberao
Son fosfatos gratis para el campo español. Solo falta que llueva al mismo tiempo y fertilice el campo.
0
K
15
#2
HeilHynkel
A dejar el coche en la cochera ...
0
K
13
#7
Rogue
La noticia es de ayer. La lengua ya ha pasado
0
K
13
#5
lonnegan
La Cordillera Cantábrica protegerá al paraiso.
0
K
11
#8
hormiga_cartonera
Cada día parece esto más el inicio de la película Interestelar.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
