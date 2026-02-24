edición general
2 meneos
40 clics

Una enorme lengua de polvo sahariano atravesará España en las próximas horas y se extenderá hasta Suecia

Los modelos apuntan a que este episodio de calima será especialmente severo en Canarias aunque también se hará sentir en Andalucía, Madrid o Euskadi

| etiquetas: clima , tiempo , españa
1 1 1 K 17 actualidad
8 comentarios
1 1 1 K 17 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entre el polvo de africa y la primavera llena de polen despues de las lluvias va a ser insufrible para los que tengan alergias

Cuantos guiris sacamos del país con esto?
1 K 33
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#1 ninguno
0 K 14
#3 Brutomecanico
La brasa que nos van a dar si llega a madrid
1 K 21
#4 soberao
Son fosfatos gratis para el campo español. Solo falta que llueva al mismo tiempo y fertilice el campo.
0 K 15
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A dejar el coche en la cochera ...
0 K 13
Rogue #7 Rogue
La noticia es de ayer. La lengua ya ha pasado
0 K 13
lonnegan #5 lonnegan
La Cordillera Cantábrica protegerá al paraiso.
0 K 11
hormiga_cartonera #8 hormiga_cartonera
Cada día parece esto más el inicio de la película Interestelar.
0 K 7

menéame