¿Cuánto sabes de cultura financiera?: cinco preguntas que miden la educación de los españoles

M. J. se creía invencible en su cuarentena con 3.500 euros de ingresos al mes. No se privaba de nada, aplazaba los pagos de la tarjeta y pidió un préstamo para un coche. “Crees que todo va bien y no sabes en lo que gastas”, reconoce ahora esa informática barcelonesa, que prefiere preservar su identidad. Acabó con una deuda de cerca de 50.000 euros en menos de tres años.
En serio, dejadlas a ellas. Se vive mucho más tranquilo.
Los perfiles influencer masculinos que animan al gasto (los cryptobro y fauna parecida) son tan grotescos que es complicado tomarlos en serio incluso para un joven muy descerebrado. Así que hemos cambiado poco en este aspecto, total sólo nos pueden vender un coche cada más de 5 años.
Pero las influencers femeninas, su vida es gastar dinero desde que se levantan hasta que se acuestan: productos y tratamientos de belleza, ropa, viajes (hay que hacer 4 viajes tochos al año), etc. pero lo peor es que las estamos tomando por personas normales a las que seguir el ritmo.
Hace años que cuando escucho cualquiera de ambas cosas, renuncio a intervenir explicando cómo funciona el IRPF. No merece la pena.
Normal que tengas deudas.
Además para el folclore de este foro, si tenemos en cuenta que Madrid es la que saca mejor puntuación entonces saber de finanzas ya directamente les parecerá nazi y franquista.
Y viendo el artículo, que alguien con ingresos de 3.500€/mes caiga en una espiral de deudas por compras chorras hasta llegar a 50k en 3 años da a entender que hay un problema mayor que el de su formación en finanzas.
Yo creo que con esta frase ya se te puede denunciar por bulo.