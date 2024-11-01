edición general
Engaños de la IA: cuando aporta fuentes reales pero inventa su contenido

“Alucinar” no es un concepto muy exacto cuando se aplica a la inteligencia artificial; puede provocar controversias, tanto por su innecesaria antropomorfización como por su engañosa concreción. Por eso, quizá sería más correcto llamarlas “falsificaciones de información” o simples “confabulaciones”. Sin embargo, esta terminología ha calado para identificar aquellas generaciones de texto que, tras comprobarse, se demuestran erróneas.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Un bulo bien tejido, vale más que mil pruebas.
sorrillo #4 sorrillo
En ciertos contextos un sistema que dé la respuesta correcta una de cada cien veces puede tener un valor incalculable. Y si ese ratio es una de cada cinco veces el valor se multiplica.
GanaderiaCuantica #5 GanaderiaCuantica *
Uno de mis casos favoritos es este que cuento. En el trabajo tenemos que usar Copilot “Work” para temas internos, que no se pueden buscar en Internet, sino solo en documentación interna:

1) recibo un email preguntando por algo concreto, para saber si cierta funcionalidad está disponible, porque no la encuentran en la documentación o la interfaz…

2) me da por preguntar a copilot, y la respuesta es: “un reciente email que has recibido indica claramente que X no está disponible ya que no aparece en la documentación o interfaz”

3) :shit:
buronix #6 buronix
Por lo que he entendido y soy capaz de comprender en base a experiencias y contexto, que no digo que sea la verdad ni mucho menos, las alucinaciones vienen dadas cuando la IA enfrenta la necesidad de cumplir con las instrucciones dadas y las necesidades solicitadas pero no es capaz de alcanzar el objetivo de una manera directa por lo que acaba buscando por temperatura un enlace lo suficiente cercano a la respuesta necesaria y a partir de ella procede a razonarla para cumplir con las…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
La de discusiones que he tenido con eso, y con el gremio jurista...esto pretenden venderte un coche sin tener carnet de conducir y ni tener idea de conducir
musg0 #3 musg0
Me pasó el otro día con la de Google. La IA me decía algo diferente a lo que yo había leído anteriormente. 2 referencias ya las había leído y el contenido de la tercera tampoco era lo que decía la IA. Las cosas diferentes se las había inventado
#7 Einwanderer
Nada que no se haya visto en humanos. Si se sorprende ahora, quizás es que no era un revisor muy competente.
