Una enfermera para 600 ancianos en las residencias públicas de Madrid: “Hay meses en los que 12 noches las cubre una sola persona”

Una enfermera para 600 ancianos en las residencias públicas de Madrid: “Hay meses en los que 12 noches las cubre una sola persona”

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asegura que las ratios de personal en los centros residenciales de mayores madrileños están por encima de lo exigido por ley, con un profesional por usuario. En sus cálculos, sin embargo, se incluyen desde médicos hasta trabajadores de la limpieza, sin distinguir funciones ni categorías. Así, es frecuente que se den situaciones como la del Doctor González Bueno, que muchas noches cuenta solo con una enfermera para atender a sus 600 residentes.

oceanon3d #6 oceanon3d *
Con contexto se entiende mejor esta noticia;

Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada

www.publico.es/politica/investigacion-ayuso-desvio-2022-otros-191-mill

A ver si pensáis que la vida a todo trapo, los aticazos de lujo y los Masserati diésel horteras se pagan solos.

El PP ve la gestión de lo publico como un negocio y los viejos no son productivos ... Almeida descarga su fobia en los arboles por lo mismo.

Nota; Productivo=sobres. Por si alguno no lo tiene claro.
#2 poxemita
Esta queja se debe al estado anímico de las enfermeras.
elGude #3 elGude
#2 No entiendo tu comentario
#5 malarte
#3 Solo intenta desviar la atención a otro asunto que no tiene absolutamente nada que ver. Yo solo le deseo que con el tiempo, ya que frivoliza, forme parte de esos 600 ancianos, a ver si lo disfruta “anímicamente”
#4 veratus_62d669b4227f8
Deberian de obligar a cualquier reprensante público a usar los servicios que gestiona. En este caso que sus padres y abuelos fueran usuarios de mas residencias publicas o que el mismo menu que le sirven a nuestros mayores fuera el que les ponen a ellos en la asamblea de Madrid.
talaspelotas #1 talaspelotas
Pero lo de traspasar dinero a Quiron corria mas prisa...
