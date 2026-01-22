Una enfermera para 600 ancianos en las residencias públicas de Madrid: “Hay meses en los que 12 noches las cubre una sola persona”

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asegura que las ratios de personal en los centros residenciales de mayores madrileños están por encima de lo exigido por ley, con un profesional por usuario. En sus cálculos, sin embargo, se incluyen desde médicos hasta trabajadores de la limpieza, sin distinguir funciones ni categorías. Así, es frecuente que se den situaciones como la del Doctor González Bueno, que muchas noches cuenta solo con una enfermera para atender a sus 600 residentes.
A ver si pensáis que la vida a todo trapo, los aticazos de lujo y los Masserati diésel horteras se pagan solos.
El PP ve la gestión de lo publico como un negocio y los viejos no son productivos ... Almeida descarga su fobia en los arboles por lo mismo.
Nota; Productivo=sobres. Por si alguno no lo tiene claro.